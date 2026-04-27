Май подарит сразу два полнолуния: одно из них случается крайне редко

В мае 2026 года жители Земли смогут наблюдать сразу два полнолуния — редкое астрономическое явление, которое происходит не каждый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Астрономы сообщили, что полная Луна появится на небе дважды — в самом начале и в конце месяца. Первое полнолуние произойдет 1 мая, а второе — 31 мая. Подобное совпадение связано с особенностями лунного цикла и календаря.
Второе полнолуние в пределах одного календарного месяца принято называть «голубой Луной». Несмотря на название, спутник Земли не меняет свой цвет.
Этот термин пришел из английского выражения «once in a blue moon», которое означает крайне редкое событие. В русском языке ему соответствует аналог «после дождичка в четверг». Таким образом, «голубая Луна» — это скорее образное обозначение, чем описание внешнего вида небесного тела.
Появление двух полнолуний в одном месяце объясняется тем, что полный цикл фаз Луны длится около 29,5 суток. Это немного меньше средней продолжительности календарного месяца. В результате время от времени возникает ситуация, когда в пределах одного месяца происходит два полнолуния.
В 2026 году именно май станет таким «исключением», подарив наблюдателям дополнительное полнолуние.
Первое полнолуние, которое традиционно называют «цветочным», наступит 1 мая вечером. Второе, получившее название «голубой Луны», произойдет 31 мая в утренние часы.
С астрономической точки зрения в эти даты Луна будет находиться в разных участках звездного неба: в начале месяца — в области созвездия Весов, а в конце — на границе Скорпиона и Змееносца.
Оба майских полнолуния будут относиться к так называемым микролуниям. Это означает, что в момент полной фазы спутник Земли окажется в апогее — самой удаленной точке своей орбиты.
Из-за этого визуально Луна будет выглядеть немного меньше обычного — примерно на 5–5,5%, а ее яркость снизится примерно на 10%. Особенно заметным это будет 31 мая: второе полнолуние станет самым маленьким микролунием всего 2026 года.
Хотя разница в размере и яркости Луны не всегда заметна невооруженным глазом, для любителей астрономии май станет интересным месяцем. Два полнолуния подряд — редкое явление, которое привлекает внимание как ученых, так и наблюдателей по всему миру.
Таким образом, май 2026 года станет уникальным периодом, когда можно увидеть сразу два полнолуния, одно из которых носит символическое название «голубой Луны».
