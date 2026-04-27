Май подарит сразу два полнолуния: одно из них случается крайне редко

В мае 2026 года жители Земли смогут наблюдать сразу два полнолуния — редкое астрономическое явление, которое происходит не каждый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Астрономы сообщили, что полная Луна появится на небе дважды — в самом начале и в конце месяца. Первое полнолуние произойдет 1 мая, а второе — 31 мая. Подобное совпадение связано с особенностями лунного цикла и календаря.

Почему появляется «голубая Луна»

Второе полнолуние в пределах одного календарного месяца принято называть «голубой Луной». Несмотря на название, спутник Земли не меняет свой цвет.

Этот термин пришел из английского выражения «once in a blue moon», которое означает крайне редкое событие. В русском языке ему соответствует аналог «после дождичка в четверг». Таким образом, «голубая Луна» — это скорее образное обозначение, чем описание внешнего вида небесного тела.

Особенности лунного цикла

Появление двух полнолуний в одном месяце объясняется тем, что полный цикл фаз Луны длится около 29,5 суток. Это немного меньше средней продолжительности календарного месяца. В результате время от времени возникает ситуация, когда в пределах одного месяца происходит два полнолуния.

В 2026 году именно май станет таким «исключением», подарив наблюдателям дополнительное полнолуние.

Когда наблюдать полнолуния

Первое полнолуние, которое традиционно называют «цветочным», наступит 1 мая вечером. Второе, получившее название «голубой Луны», произойдет 31 мая в утренние часы.

С астрономической точки зрения в эти даты Луна будет находиться в разных участках звездного неба: в начале месяца — в области созвездия Весов, а в конце — на границе Скорпиона и Змееносца.

Почему Луна будет казаться меньше

Оба майских полнолуния будут относиться к так называемым микролуниям. Это означает, что в момент полной фазы спутник Земли окажется в апогее — самой удаленной точке своей орбиты.

Из-за этого визуально Луна будет выглядеть немного меньше обычного — примерно на 5–5,5%, а ее яркость снизится примерно на 10%. Особенно заметным это будет 31 мая: второе полнолуние станет самым маленьким микролунием всего 2026 года.

Что это значит для наблюдателей

Хотя разница в размере и яркости Луны не всегда заметна невооруженным глазом, для любителей астрономии май станет интересным месяцем. Два полнолуния подряд — редкое явление, которое привлекает внимание как ученых, так и наблюдателей по всему миру.

Таким образом, май 2026 года станет уникальным периодом, когда можно увидеть сразу два полнолуния, одно из которых носит символическое название «голубой Луны».