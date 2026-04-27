Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
27.04.2026, 12:01

Почему опухоли обходят сердце стороной: найден ключевой фактор

Новости Мира 0 516

Сокращения сердца могут напрямую подавлять рост раковых клеток — к такому выводу пришли ученые, обнаружив ранее неизвестный механизм защиты организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Почему сердце почти не подвержено опухолям

Исследователи из Международного центра генной инженерии и биотехнологий выяснили, что одна из причин редкости опухолей в сердце может скрываться в его постоянной работе. Несмотря на то что метастазы способны проникать в сердечную ткань, первичные опухоли в этом органе возникают крайне редко.

Ученые давно пытались объяснить этот феномен. Новая гипотеза связала его с непрерывной механической нагрузкой, которую испытывает сердечная мышца при каждом сокращении.

Эксперимент с «небьющимся» сердцем

Чтобы проверить свою теорию, исследователи провели необычный эксперимент на мышах. Донорское сердце пересадили в область шеи животного: орган сохранял кровоснабжение, но при этом не сокращался.

Результаты оказались показательными. После введения раковых клеток в «неработающем» сердце опухоль развивалась значительно быстрее. В то же время в нормальном, бьющемся сердце поражение затронуло лишь около пятой части ткани.

Этот контраст позволил ученым напрямую связать механическую активность органа с подавлением роста опухоли.

Давление как фактор защиты

Дополнительные опыты проводились уже в лабораторных условиях с искусственно созданной сердечной тканью. Исследователи варьировали уровень механического давления и наблюдали за поведением раковых клеток.

Выяснилось, что чем выше нагрузка, тем медленнее происходит их деление. Это подтвердило ключевую роль механического воздействия как фактора, способного тормозить развитие опухолей.

Белок, который «чувствует» давление

На клеточном уровне центральную роль в этом процессе играет белок Nesprin-2. Он реагирует на механическое давление, возникающее при сокращениях сердца, и передает сигнал внутрь клетки — в ее ядро.

В результате меняется структура хроматина — формы упаковки ДНК. Эти изменения активируют гены, которые подавляют рост опухолевых клеток.

Когда ученые искусственно блокировали работу этого белка, клетки переставали реагировать на давление и начинали активно размножаться, что фактически отключало защитный механизм.

Новые перспективы в лечении рака

Авторы исследования считают, что их открытие может не только объяснить редкость опухолей сердца, но и задать новое направление в онкологии.

В перспективе ученые рассчитывают научиться воспроизводить аналогичные механические воздействия в других тканях организма. Это может привести к созданию новых методов лечения — от лекарств до технологических решений, способных замедлять рост раковых клеток.

Если эти разработки окажутся успешными, «механическая защита», которую демонстрирует сердце, может стать основой принципиально нового подхода к борьбе с раком.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь