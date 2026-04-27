Почему опухоли обходят сердце стороной: найден ключевой фактор

Сокращения сердца могут напрямую подавлять рост раковых клеток — к такому выводу пришли ученые, обнаружив ранее неизвестный механизм защиты организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Почему сердце почти не подвержено опухолям

Исследователи из Международного центра генной инженерии и биотехнологий выяснили, что одна из причин редкости опухолей в сердце может скрываться в его постоянной работе. Несмотря на то что метастазы способны проникать в сердечную ткань, первичные опухоли в этом органе возникают крайне редко.

Ученые давно пытались объяснить этот феномен. Новая гипотеза связала его с непрерывной механической нагрузкой, которую испытывает сердечная мышца при каждом сокращении.

Эксперимент с «небьющимся» сердцем

Чтобы проверить свою теорию, исследователи провели необычный эксперимент на мышах. Донорское сердце пересадили в область шеи животного: орган сохранял кровоснабжение, но при этом не сокращался.

Результаты оказались показательными. После введения раковых клеток в «неработающем» сердце опухоль развивалась значительно быстрее. В то же время в нормальном, бьющемся сердце поражение затронуло лишь около пятой части ткани.

Этот контраст позволил ученым напрямую связать механическую активность органа с подавлением роста опухоли.

Давление как фактор защиты

Дополнительные опыты проводились уже в лабораторных условиях с искусственно созданной сердечной тканью. Исследователи варьировали уровень механического давления и наблюдали за поведением раковых клеток.

Выяснилось, что чем выше нагрузка, тем медленнее происходит их деление. Это подтвердило ключевую роль механического воздействия как фактора, способного тормозить развитие опухолей.

Белок, который «чувствует» давление

На клеточном уровне центральную роль в этом процессе играет белок Nesprin-2. Он реагирует на механическое давление, возникающее при сокращениях сердца, и передает сигнал внутрь клетки — в ее ядро.

В результате меняется структура хроматина — формы упаковки ДНК. Эти изменения активируют гены, которые подавляют рост опухолевых клеток.

Когда ученые искусственно блокировали работу этого белка, клетки переставали реагировать на давление и начинали активно размножаться, что фактически отключало защитный механизм.

Новые перспективы в лечении рака

Авторы исследования считают, что их открытие может не только объяснить редкость опухолей сердца, но и задать новое направление в онкологии.

В перспективе ученые рассчитывают научиться воспроизводить аналогичные механические воздействия в других тканях организма. Это может привести к созданию новых методов лечения — от лекарств до технологических решений, способных замедлять рост раковых клеток.

Если эти разработки окажутся успешными, «механическая защита», которую демонстрирует сердце, может стать основой принципиально нового подхода к борьбе с раком.