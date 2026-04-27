27.04.2026, 13:11

Устроивший стрельбу на приеме с Трампом оказался сторонником поддержки Киева

Новости Мира 0 588

В США стрелок, устроивший нападение возле отеля во время ужина с участием Дональда Трампа, оказался сторонником Украины и участником благотворительных сборов для украинских военных. Сейчас он предстанет перед судом, сообщает Lada.kz со ссылкой на The New York Post.

Фото: nathanhowardphoto / соцсети

Стрельба во время политического ужина в Вашингтоне

В Вашингтоне произошёл инцидент со стрельбой у входа в отель Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп и вице-президента Джей Ди Вэнса. Во время происшествия пострадал сотрудник службы безопасности.

Позже выяснилось, что стрелявший — 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен, работавший преподавателем в частной образовательной организации.

Политические взгляды и поддержка Украины

Расследование показало, что Аллен активно высказывался в соцсетях с критикой американских властей за сокращение поддержки Украины.

В своих публикациях он резко отзывался о политических фигурах США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, реагируя на заявления о приостановке помощи Киеву.

По данным американских СМИ, мужчина также участвовал в сборе средств для украинских подразделений и поддерживал гуманитарные инициативы, связанные с Украиной.

Манифест и подготовка к нападению

Перед инцидентом Аллен направил своей семье сообщение, в котором изложил мотивы своих действий. В этом документе он обозначил чиновников американской администрации как предполагаемые цели, а также представил собственную радикальную трактовку происходящего.

В тексте он использовал резкие формулировки в адрес представителей власти и подписал своё послание необычным псевдонимом.

Профессиональная деятельность и политическая активность

По данным американских источников, Коул Аллен работал преподавателем в образовательной компании C2 Education. Также сообщается, что он делал небольшое пожертвование в рамках президентской кампании Камалы Харрис в 2024 году.

Его родственники заявили, что он участвовал в различных политических акциях в Калифорнии, включая протестные мероприятия против Дональда Трампа.

Суд и обвинения

Судебное заседание по делу Аллена назначено на 27 апреля. Ему предъявлены обвинения в применении огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего при исполнении обязанностей.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможные мотивы действий обвиняемого.

