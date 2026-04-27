18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 14:57

Учёные создали тест для диагностики рака по одной капле крови

Новости Мира

Канадские ученые разработали новый метод диагностики рака крови, который может заменить болезненную биопсию костного мозга. Тест позволяет выявлять заболевание по обычному анализу крови, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Новый подход к диагностике миеломы

Исследователи Университета Ватерлоо представили инновационный метод диагностики и мониторинга миеломы — злокачественного заболевания, поражающего костный мозг. Разработка основана на анализе крови и может существенно упростить процесс выявления болезни.

В настоящее время для подтверждения диагноза пациентам обычно проводят биопсию костного мозга. Эта процедура предполагает забор образца ткани с помощью иглы и считается одной из наиболее болезненных в онкологической практике. Особенно тяжело она переносится пожилыми пациентами и требует регулярного повторения для контроля лечения.

Как работает новый тест

Новый метод получил название EasyM и основан на выявлении в крови специфического биомаркера — М-белка, который связан с развитием миеломы.

Для анализа используется всего одна проба крови. Ученые смогли определить не только наличие, но и концентрацию этого белка, что делает диагностику более точной и динамичной по сравнению с традиционными подходами.

Технологическая основа метода

Ключевым элементом разработки стал метод секвенирования de novo — вычислительная технология, позволяющая восстанавливать аминокислотную структуру белка даже при наличии помех и «шума» в данных.

Ученые отмечают, что М-белок имеет уникальную структуру у каждого пациента. Это позволяет использовать его как индивидуальный биомаркер, который легко отличить от других белков в крови.

Еще одним важным преимуществом является то, что М-белок циркулирует по всему организму. В отличие от биопсии, результат анализа не зависит от того, из какой именно части костного мозга был взят образец.

Ранняя диагностика и контроль рецидивов

По данным исследователей, новый тест способен выявлять признаки возвращения заболевания за несколько месяцев до того, как это становится заметно с помощью традиционных методов диагностики.

Такой эффект достигается благодаря высокой чувствительности анализа и возможности проводить его значительно чаще, чем инвазивные процедуры.

Перспективы внедрения

Разработка уже получила разрешение на использование в клинической практике в канадской провинции Онтарио. Однако ученые подчеркивают, что метод требует дальнейшего изучения и проверки в более широких клинических условиях.

Если технология подтвердит свою эффективность, она может стать важным шагом в переходе к более безопасной и доступной диагностике онкологических заболеваний, снизив необходимость болезненных процедур для пациентов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь