Ученый раскрыл утреннюю привычку, которая может «перезапустить» мозг

Утренние привычки напрямую влияют на концентрацию и работу мозга в течение дня, заявил нейробиолог Рамзес Алькайд. Он предложил простой способ повысить продуктивность без сложных методик, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Цифровая перегрузка снижает внимание

Современный ритм жизни и постоянное потребление короткого цифрового контента — новостей, постов и видео — меняют работу мозга. Об этом рассказал нейробиолог Рамзес Алькайд в беседе с Men’s Journal.

По его словам, регулярное переключение между быстрыми источниками информации формирует у мозга привычку к постоянному дофаминовому «подкреплению». В результате человеку становится сложнее удерживать внимание на одной задаче.

Ученый отмечает, что такая «перенастройка» когнитивных процессов постепенно снижает способность к глубокой концентрации и делает мышление более фрагментированным.

Простой утренний эксперимент

Чтобы восстановить устойчивость внимания, Алькайд предложил протестировать простой режим на протяжении нескольких недель. Он заключается в том, чтобы начинать день без цифровой перегрузки — с физической активности и правильного питания.

Речь идет о силовых тренировках, легкой зарядке или быстрой утренней прогулке, после которой следует полноценный завтрак.

По словам нейробиолога, именно такая последовательность позволяет «переключить» организм в более стабильный режим работы и снизить зависимость от постоянных стимулов.

Почему важны тренировки и завтрак

Алькайд объяснил, что физическая активность утром улучшает кровообращение и насыщает мозг кислородом. Особенно это важно для префронтальной коры, которая отвечает за концентрацию, планирование и принятие решений.

Дополнительный эффект дает белковый завтрак. Он помогает поддерживать уровень энергии и способствует более ровной работе нервной системы в течение дня.

Гормоны и биологические ритмы

Отдельно ученый отметил роль гормональных процессов. По его словам, утренние часы естественным образом связаны с пиками кортизола и тестостерона, которые влияют на уровень бодрости и мотивации.

Если в этот период организм получает физическую нагрузку и питание, мозг и тело начинают работать более синхронно. Это позволяет избежать резких скачков внимания и усталости в течение дня.

Итог: стабильное внимание вместо перегрузки

Рамзес Алькайд подчеркнул, что цель такого подхода — не кратковременный эффект, а формирование устойчивого режима работы мозга. По его словам, при правильной утренней настройке человек получает более ровный уровень концентрации и меньше отвлекается на внешние раздражители.

Он добавил, что даже простые изменения в утреннем распорядке могут заметно повлиять на когнитивную продуктивность и общее самочувствие.