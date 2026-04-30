В сливе нашли ибупрофен: ученые заявили о природном «обезболивающем» эффекте фруктов

Российские ученые обнаружили в сливе десятки биологически активных соединений, включая вещества, которые ранее связывали с противовоспалительным действием и фармакологическими эффектами, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Специалисты Томского государственного университета совместно с учеными Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова изучили четыре сорта сливы, выращенные в сложных климатических условиях Дальнего Востока.

В центре внимания оказались сорта, способные выдерживать перепады температур, засуху, высокую влажность и сильные морозы. Среди них были Красномясая, Непоражемая, Лонг Юань Ми Ли и Лонг Юань Тао Ли.

Более 70 биологически активных соединений

В ходе анализа ученые выявили в плодах 74 биологически активных вещества. Часть из них уже известна науке, однако ряд соединений был зафиксирован в сливе впервые.

Среди обнаруженных веществ — ибупрофен, флоретин, умбеллиферон и его производные, а также различные кислоты и флавоноиды, включая метилгалловую и п-кумароилхининовую кислоту, дигидрокемпферол и гербацетин.

Отдельно исследователи подчеркивают, что такие результаты открывают новые направления для изучения природных источников биологически активных соединений.

Потенциал для медицины и фармакологии

По словам ученых, некоторые из обнаруженных веществ могут иметь прикладное значение для медицины.

Особое внимание привлек гербацетин — соединение, которое пока изучено недостаточно широко. Однако уже известны его возможные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Кроме того, его рассматривают как перспективный компонент для исследований в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и последствий повреждений тканей мозга.

Слива как объект комплексных исследований

Работа с сортами сливы стала продолжением серии исследований, которые ранее проводились на других растениях. Ученые уже изучали жимолость, шиповник, папоротник, смородину и сою.

В проекте участвуют специалисты Высшей инженерной школы агробиотехнологий ТГУ и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова, которые системно анализируют природные источники потенциально ценных для медицины веществ.