30.04.2026, 08:03

В сливе нашли ибупрофен: ученые заявили о природном «обезболивающем» эффекте фруктов

Новости Мира

Российские ученые обнаружили в сливе десятки биологически активных соединений, включая вещества, которые ранее связывали с противовоспалительным действием и фармакологическими эффектами, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: pixabay.com

Специалисты Томского государственного университета совместно с учеными Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова изучили четыре сорта сливы, выращенные в сложных климатических условиях Дальнего Востока.

В центре внимания оказались сорта, способные выдерживать перепады температур, засуху, высокую влажность и сильные морозы. Среди них были Красномясая, Непоражемая, Лонг Юань Ми Ли и Лонг Юань Тао Ли.

Более 70 биологически активных соединений

В ходе анализа ученые выявили в плодах 74 биологически активных вещества. Часть из них уже известна науке, однако ряд соединений был зафиксирован в сливе впервые.

Среди обнаруженных веществ — ибупрофен, флоретин, умбеллиферон и его производные, а также различные кислоты и флавоноиды, включая метилгалловую и п-кумароилхининовую кислоту, дигидрокемпферол и гербацетин.

Отдельно исследователи подчеркивают, что такие результаты открывают новые направления для изучения природных источников биологически активных соединений.

Потенциал для медицины и фармакологии

По словам ученых, некоторые из обнаруженных веществ могут иметь прикладное значение для медицины.

Особое внимание привлек гербацетин — соединение, которое пока изучено недостаточно широко. Однако уже известны его возможные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Кроме того, его рассматривают как перспективный компонент для исследований в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и последствий повреждений тканей мозга.

Слива как объект комплексных исследований

Работа с сортами сливы стала продолжением серии исследований, которые ранее проводились на других растениях. Ученые уже изучали жимолость, шиповник, папоротник, смородину и сою.

В проекте участвуют специалисты Высшей инженерной школы агробиотехнологий ТГУ и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова, которые системно анализируют природные источники потенциально ценных для медицины веществ.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь