В сливе нашли ибупрофен: ученые заявили о природном «обезболивающем» эффекте фруктов

Российские ученые обнаружили в сливе десятки биологически активных соединений, включая вещества, которые ранее связывали с противовоспалительным действием и фармакологическими эффектами, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Специалисты Томского государственного университета совместно с учеными Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова изучили четыре сорта сливы, выращенные в сложных климатических условиях Дальнего Востока.
В центре внимания оказались сорта, способные выдерживать перепады температур, засуху, высокую влажность и сильные морозы. Среди них были Красномясая, Непоражемая, Лонг Юань Ми Ли и Лонг Юань Тао Ли.
В ходе анализа ученые выявили в плодах 74 биологически активных вещества. Часть из них уже известна науке, однако ряд соединений был зафиксирован в сливе впервые.
Среди обнаруженных веществ — ибупрофен, флоретин, умбеллиферон и его производные, а также различные кислоты и флавоноиды, включая метилгалловую и п-кумароилхининовую кислоту, дигидрокемпферол и гербацетин.
Отдельно исследователи подчеркивают, что такие результаты открывают новые направления для изучения природных источников биологически активных соединений.
По словам ученых, некоторые из обнаруженных веществ могут иметь прикладное значение для медицины.
Особое внимание привлек гербацетин — соединение, которое пока изучено недостаточно широко. Однако уже известны его возможные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Кроме того, его рассматривают как перспективный компонент для исследований в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и последствий повреждений тканей мозга.
Работа с сортами сливы стала продолжением серии исследований, которые ранее проводились на других растениях. Ученые уже изучали жимолость, шиповник, папоротник, смородину и сою.
В проекте участвуют специалисты Высшей инженерной школы агробиотехнологий ТГУ и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова, которые системно анализируют природные источники потенциально ценных для медицины веществ.
Комментарии0 комментарий(ев)