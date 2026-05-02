Звезда КВН погибла в ДТП в Сочи

В Сочи в результате дорожно-транспортного происшествия погибла участница команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко, передает Lada.kz со ссылкой на Shot .

По информации источника, трагедия произошла вечером в Адлерском районе города. Сообщается, что 53-летняя Елена Рыбалко переходила улицу Ивановскую в неположенном месте.

Водитель автомобиля Toyota не успел вовремя затормозить и совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Муж погибшей в разговоре с журналистами подтвердил информацию о случившемся и попросил не беспокоить семью в период траура.

Елена Рыбалко выступала в составе команды КВН «Утомлённые солнцем» вместе с Михаил Галустян и Александр Ревва. Команда принимала участие в Высшей лиге КВН в начале 2000-х годов.

В 2003 году «Утомлённые солнцем» стали чемпионами Высшей лиги КВН.