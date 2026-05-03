Ученые назвали простой способ снизить риск диабета второго типа

Австралийские исследователи пришли к выводу, что даже короткие периоды физической активности способны значительно снизить риск развития диабета второго типа, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Ученые Университет Монаша выяснили, что регулярные непродолжительные периоды физической активности могут способствовать профилактике диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Diabetes Care.

Исследователи пришли к выводу, что для взрослых людей, которые не занимаются спортом и не уделяют время тренировкам в свободное время, включение коротких эпизодов умеренной или интенсивной физической нагрузки в повседневную жизнь может стать эффективной стратегией профилактики заболевания.

В основу исследования легли данные более 22 тысяч жителей Великобритании, не посещавших фитнес-центры и не занимавшихся регулярными спортивными тренировками.

Ученые наблюдали за уровнем ежедневной активности участников и состоянием их здоровья на протяжении почти восьми лет.

В результате специалисты установили, что даже менее четырех минут умеренной или интенсивной физической нагрузки в течение дня способны снизить риск развития диабета второго типа более чем на одну треть.

Авторы исследования считают, что подобная физическая активность может стать доступным способом профилактики заболевания для людей, которым сложно выделять время на полноценные тренировки.