Врач предупредила об опасности пережаренного шашлыка

Подгоревшее мясо, приготовленное на углях, может содержать опасные вещества и негативно влиять на здоровье, предупредила врач-гастроэнтеролог, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Чем опасен пережаренный шашлык

Врач-терапевт и гастроэнтеролог сети клиник Семейная Айсель Мамедова рассказала об опасности пережаренного шашлыка и продуктов, приготовленных на открытом огне.

При длительной термической обработке на костре в мясе образуются канцерогены, например полициклические ароматические углеводороды, - объяснила она.

Как отметила врач, такие соединения способны повышать риск развития онкологических заболеваний и могут способствовать преждевременному старению организма.

Кроме того, употребление пережаренного мяса с черными обугленными корками может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Какие продукты считаются наиболее вредными

Айсель Мамедова подчеркнула, что наиболее опасными считаются подгоревшие колбаски, сосиски и другие мясные полуфабрикаты.

По словам врача, подобные продукты содержат большое количество соли и усилителей вкуса, а в процессе жарки в них образуется максимальное количество канцерогенов.

Как снизить вред от шашлыка

Чтобы уменьшить возможный вред для здоровья, специалист рекомендовала готовить мясо таким образом, чтобы оно не подгорало.

Также врач посоветовала сочетать шашлык с большим количеством овощей, включая приготовленные на гриле.

Она пояснила, что овощи содержат антиоксиданты, помогающие нейтрализовать вредные вещества, а также клетчатку, которая способствует нормальному пищеварению.