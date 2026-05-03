Врач предупредила об опасности пережаренного шашлыка

Подгоревшее мясо, приготовленное на углях, может содержать опасные вещества и негативно влиять на здоровье, предупредила врач-гастроэнтеролог, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
Врач-терапевт и гастроэнтеролог сети клиник Семейная Айсель Мамедова рассказала об опасности пережаренного шашлыка и продуктов, приготовленных на открытом огне.
При длительной термической обработке на костре в мясе образуются канцерогены, например полициклические ароматические углеводороды, - объяснила она.
Как отметила врач, такие соединения способны повышать риск развития онкологических заболеваний и могут способствовать преждевременному старению организма.
Кроме того, употребление пережаренного мяса с черными обугленными корками может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Айсель Мамедова подчеркнула, что наиболее опасными считаются подгоревшие колбаски, сосиски и другие мясные полуфабрикаты.
По словам врача, подобные продукты содержат большое количество соли и усилителей вкуса, а в процессе жарки в них образуется максимальное количество канцерогенов.
Чтобы уменьшить возможный вред для здоровья, специалист рекомендовала готовить мясо таким образом, чтобы оно не подгорало.
Также врач посоветовала сочетать шашлык с большим количеством овощей, включая приготовленные на гриле.
Она пояснила, что овощи содержат антиоксиданты, помогающие нейтрализовать вредные вещества, а также клетчатку, которая способствует нормальному пищеварению.
