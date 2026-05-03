18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.05.2026, 20:48

Врач предупредила об опасности пережаренного шашлыка

Новости Мира 0 233

Подгоревшее мясо, приготовленное на углях, может содержать опасные вещества и негативно влиять на здоровье, предупредила врач-гастроэнтеролог, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Чем опасен пережаренный шашлык

Врач-терапевт и гастроэнтеролог сети клиник Семейная Айсель Мамедова рассказала об опасности пережаренного шашлыка и продуктов, приготовленных на открытом огне.

При длительной термической обработке на костре в мясе образуются канцерогены, например полициклические ароматические углеводороды, - объяснила она. 

Как отметила врач, такие соединения способны повышать риск развития онкологических заболеваний и могут способствовать преждевременному старению организма.

Кроме того, употребление пережаренного мяса с черными обугленными корками может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Какие продукты считаются наиболее вредными

Айсель Мамедова подчеркнула, что наиболее опасными считаются подгоревшие колбаски, сосиски и другие мясные полуфабрикаты.

По словам врача, подобные продукты содержат большое количество соли и усилителей вкуса, а в процессе жарки в них образуется максимальное количество канцерогенов.

Как снизить вред от шашлыка

Чтобы уменьшить возможный вред для здоровья, специалист рекомендовала готовить мясо таким образом, чтобы оно не подгорало.

Также врач посоветовала сочетать шашлык с большим количеством овощей, включая приготовленные на гриле.

Она пояснила, что овощи содержат антиоксиданты, помогающие нейтрализовать вредные вещества, а также клетчатку, которая способствует нормальному пищеварению.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь