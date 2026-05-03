03.05.2026, 16:23

Нарколог предупредил о самом опасном последствии употребления алкоголя

Новости Мира

Алкогольный психоз, известный как белая горячка, может развиться не только у людей с хронической зависимостью, но и тех, кто пьет горячительные напитки умеренно, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Алкогольный психоз, который в быту часто называют белой горячкой, считается одним из самых опасных и непредсказуемых последствий употребления спиртных напитков.

 

По словам нарколога клиники «Алкомед» Рафаэля Хакимзанова, такое состояние развивается как реакция мозга на прекращение поступления алкоголя после продолжительной интоксикации организма.

Врач пояснил, что алкоголь подавляет работу нервной системы, а после резкого отказа от спиртного мозг переходит в состояние повышенного возбуждения.

Чем дольше и обильнее был запой, тем тяжелее будет «отмена» и тем выше риск, - объяснил доктор.

При этом, как отметил Хакимзанов, белая горячка может возникнуть не только у людей с хронической алкогольной зависимостью. В некоторых случаях психоз развивается и у умеренно пьющих людей, особенно на фоне сильного стресса или серьезных проблем со здоровьем.

По словам нарколога, в группе повышенного риска находятся люди, перенесшие черепно-мозговые травмы, страдающие заболеваниями печени, панкреатитом или инфекционными болезнями.

Кроме того, врач предупредил, что спровоцировать алкогольный психоз способен даже однократный прием суррогатного или некачественного алкоголя.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь