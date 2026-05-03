Нарколог предупредил о самом опасном последствии употребления алкоголя

Алкогольный психоз, известный как белая горячка, может развиться не только у людей с хронической зависимостью, но и тех, кто пьет горячительные напитки умеренно, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Алкогольный психоз, который в быту часто называют белой горячкой, считается одним из самых опасных и непредсказуемых последствий употребления спиртных напитков.

По словам нарколога клиники «Алкомед» Рафаэля Хакимзанова, такое состояние развивается как реакция мозга на прекращение поступления алкоголя после продолжительной интоксикации организма.

Врач пояснил, что алкоголь подавляет работу нервной системы, а после резкого отказа от спиртного мозг переходит в состояние повышенного возбуждения.

Чем дольше и обильнее был запой, тем тяжелее будет «отмена» и тем выше риск, - объяснил доктор.

При этом, как отметил Хакимзанов, белая горячка может возникнуть не только у людей с хронической алкогольной зависимостью. В некоторых случаях психоз развивается и у умеренно пьющих людей, особенно на фоне сильного стресса или серьезных проблем со здоровьем.

По словам нарколога, в группе повышенного риска находятся люди, перенесшие черепно-мозговые травмы, страдающие заболеваниями печени, панкреатитом или инфекционными болезнями.

Кроме того, врач предупредил, что спровоцировать алкогольный психоз способен даже однократный прием суррогатного или некачественного алкоголя.