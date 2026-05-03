Дипломы больше не действуют? В Афганистане ввели новый запрет для женщин

В Афганистане введен запрет на верификацию академических документов женщин, включая дипломы и сертификаты, что затрудняет их трудоустройство и обучение за рубежом, передает Lada.kz со ссылкой на Afghanistan International .

В Афганистане перестали заверять документы об образовании женщин, включая академические сертификаты, необходимые для подтверждения квалификации за рубежом.

По данным издания, министерство иностранных дел, подконтрольное движению «Талибан», отказалось проводить верификацию образовательных документов, принадлежащих женщинам. Две жительницы Кабула рассказали журналистам, что при обращении в ведомство им сообщили о полном запрете на проверку и подтверждение женских академических документов.

Как отмечается, женщины, получившие отказ, выразили обеспокоенность и заявили, что подобные меры свидетельствуют о дальнейшем ужесточении политики в отношении прав женщин. По их словам, ранее выданные дипломы и сертификаты, оформленные при прежнем республиканском правительстве, теперь не подлежат официальному подтверждению.

Источники Afghanistan International также сообщили, что аналогичные ограничения коснулись и сферы высшего образования. Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим, по их данным, распорядился прекратить верификацию академических записей – включая дипломы и сертификаты об окончании курсов – как у мужчин, так и у женщин, если документы были получены в иностранных учебных заведениях.

Сообщается, что соответствующее решение было принято руководящим советом министерства, а руководителям университетов было дано устное указание не отвечать на электронные запросы зарубежных вузов и организаций. Речь идет о запросах, касающихся подтверждения пройденных семестров, оценок и статуса окончания обучения.

По данным источников, новая директива фактически прекращает официальную переписку афганских вузов с зарубежными учебными заведениями. Это, в свою очередь, блокирует процесс проверки академических документов для граждан Афганистана, которые планируют трудоустройство за рубежом или работу в международных организациях.