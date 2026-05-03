18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.05.2026, 18:38

Дипломы больше не действуют? В Афганистане ввели новый запрет для женщин

Новости Мира 0 553

В Афганистане введен запрет на верификацию академических документов женщин, включая дипломы и сертификаты, что затрудняет их трудоустройство и обучение за рубежом, передает Lada.kz со ссылкой на Afghanistan International.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

В Афганистане перестали заверять документы об образовании женщин, включая академические сертификаты, необходимые для подтверждения квалификации за рубежом.

По данным издания, министерство иностранных дел, подконтрольное движению «Талибан», отказалось проводить верификацию образовательных документов, принадлежащих женщинам. Две жительницы Кабула рассказали журналистам, что при обращении в ведомство им сообщили о полном запрете на проверку и подтверждение женских академических документов.

Как отмечается, женщины, получившие отказ, выразили обеспокоенность и заявили, что подобные меры свидетельствуют о дальнейшем ужесточении политики в отношении прав женщин. По их словам, ранее выданные дипломы и сертификаты, оформленные при прежнем республиканском правительстве, теперь не подлежат официальному подтверждению.

Источники Afghanistan International также сообщили, что аналогичные ограничения коснулись и сферы высшего образования. Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим, по их данным, распорядился прекратить верификацию академических записей – включая дипломы и сертификаты об окончании курсов – как у мужчин, так и у женщин, если документы были получены в иностранных учебных заведениях.

Сообщается, что соответствующее решение было принято руководящим советом министерства, а руководителям университетов было дано устное указание не отвечать на электронные запросы зарубежных вузов и организаций. Речь идет о запросах, касающихся подтверждения пройденных семестров, оценок и статуса окончания обучения.

По данным источников, новая директива фактически прекращает официальную переписку афганских вузов с зарубежными учебными заведениями. Это, в свою очередь, блокирует процесс проверки академических документов для граждан Афганистана, которые планируют трудоустройство за рубежом или работу в международных организациях.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь