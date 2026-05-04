Пищевой технолог опровергла популярный миф о туалетной бумаге в колбасе

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова заявила, что слухи о добавлении туалетной бумаги в колбасу не имеют ничего общего с реальностью, передает Lada.kz со ссылкой на «Говорит Москва» .

Иллюстративное фото: Pixabay

По словам специалиста, подобные разговоры давно существуют скорее как шутка и не имеют под собой реальной основы.

Дело в том, что в СССР была достаточно жёсткая система контроля и на производстве, и внешнего контроля. И давайте говорить о том, что всё-таки туалетная бумага была одним из дефицитных продуктов, поэтому её, конечно, никто при производстве колбасы не использовал, - сообщила она.

Мясникова также отметила, что современные мясокомбинаты продолжают придерживаться многоуровневой системы контроля качества. На предприятиях работают внутренние механизмы проверки продукции, которые позволяют отслеживать соблюдение технологических требований и безопасность выпускаемых изделий.

