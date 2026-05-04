Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.05.2026, 20:28

Пищевой технолог опровергла популярный миф о туалетной бумаге в колбасе

Новости Мира 0 526

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова заявила, что слухи о добавлении туалетной бумаги в колбасу не имеют ничего общего с реальностью, передает Lada.kz со ссылкой на «Говорит Москва».

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт заявила о том, что миф о том, что в колбасу якобы добавляют туалетную бумагу, не соответствует действительности.

По словам специалиста, подобные разговоры давно существуют скорее как шутка и не имеют под собой реальной основы.

Дело в том, что в СССР была достаточно жёсткая система контроля и на производстве, и внешнего контроля. И давайте говорить о том, что всё-таки туалетная бумага была одним из дефицитных продуктов, поэтому её, конечно, никто при производстве колбасы не использовал, - сообщила она.

Мясникова также отметила, что современные мясокомбинаты продолжают придерживаться многоуровневой системы контроля качества. На предприятиях работают внутренние механизмы проверки продукции, которые позволяют отслеживать соблюдение технологических требований и безопасность выпускаемых изделий.

По словам специалиста, утверждения о туалетной бумаге в составе колбасы являются не более чем устойчивым бытовым мифом, который со временем превратился в популярную шутку.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь