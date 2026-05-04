Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.05.2026, 08:26

Эту фразу нельзя говорить сыну — она влияет на всю его взрослую жизнь

Новости Мира

Психологи предупреждают: одна распространённая фраза родителей может серьёзно повлиять на формирование характера мальчика и его уверенности во взрослом возрасте, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: depositphotos.com

Специалисты по детской психологии отмечают, что некоторые родительские выражения оказывают гораздо более глубокое влияние, чем кажется на первый взгляд. Одной из наиболее разрушительных считается фраза: «Ты разочаровал меня».

По словам экспертов, подобная формулировка воспринимается ребёнком не как оценка конкретного поступка, а как оценка его личности в целом. Это может формировать у мальчика устойчивое чувство собственной «недостаточности» и неуверенности в себе.

Как формируется зависимость от одобрения

Психологи подчёркивают, что дети, регулярно сталкивающиеся с подобными эмоциональными реакциями родителей, начинают выстраивать поведение вокруг ожиданий окружающих.

В дальнейшем это может привести к тому, что человек:

  • боится принимать самостоятельные решения
  • стремится постоянно получать внешнее одобрение
  • избегает новых действий из страха ошибки
  • испытывает тревожность при любой критике

Таким образом, формируется зависимость от мнения других людей, которая сохраняется и во взрослом возрасте.

Почему это особенно критично для мальчиков

Эксперты отмечают, что влияние подобных фраз особенно сильно проявляется в воспитании мальчиков. С раннего возраста им часто транслируется установка о необходимости быть «сильными» и «не ошибаться».

В результате фраза «ты разочаровал меня» может восприниматься не как реакция на конкретный поступок, а как подтверждение личной несостоятельности.

Психологи указывают, что при таком подходе ребёнок нередко начинает:

  • подавлять эмоции
  • избегать инициативы
  • снижать уровень активности
  • бояться ответственности

Это, в свою очередь, может сказаться на формировании уверенности и самостоятельности во взрослой жизни.

Как правильно реагировать: позиция специалистов

Психологи советуют родителям разделять личность ребёнка и его поступки. Вместо эмоциональных оценок личности рекомендуется использовать нейтральные формулировки, направленные на анализ ситуации.

Например, вместо обвинения лучше сказать:
«Давай разберёмся, что произошло и почему так получилось».

Такой подход позволяет ребёнку не воспринимать ошибку как личную несостоятельность, а видеть в ней опыт и возможность для развития.

Эксперты подчёркивают: поддержка и уважение к личности ребёнка не исключают воспитательных границ, но помогают формировать устойчивую и самостоятельную психику.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь