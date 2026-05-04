Чем опасен один прием пищи в сутки

Питание всего один раз в сутки может вызвать стрессовую реакцию организма и привести к нежелательным изменениям в его работе. Об этом рассказала специалист по здоровому питанию, доцент Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам эксперта, такой режим питания нельзя считать нормой, поскольку организм реагирует на резкое сокращение поступающей энергии как на стрессовую ситуацию. В результате могут запускаться процессы, влияющие на общее состояние здоровья.
Ким отметила, что при подобном подходе к питанию сбои могут проявляться в наиболее уязвимых системах организма у конкретного человека.
Специалист пояснила, что при длительных перерывах между приемами пищи организм начинает адаптироваться к дефициту энергии. Одним из последствий становится замедление обмена веществ.
В такой ситуации калории, поступающие с едой, могут активнее откладываться в виде запасов, что снижает эффективность попыток снизить вес. Дополнительную нагрузку создает и психологическое напряжение, связанное с постоянным чувством голода.
Как подчеркнула доцент, стресс, вызванный недоеданием, способен провоцировать неблагоприятные биохимические изменения в организме. В некоторых случаях такие состояния могут потребовать медицинского вмешательства, особенно если режим питания сохраняется длительное время.
Екатерина Ким также предостерегла от использования питания один раз в день как метода похудения. По ее словам, резкие ограничения часто приводят к обратному эффекту — срывам, ухудшению самочувствия и снижению мотивации.
Кроме того, потерянный вес нередко быстро возвращается после возвращения к привычному рациону.
Эксперт подчеркнула, что более устойчивый результат в снижении веса достигается за счет постепенного и сбалансированного изменения рациона. Такой подход позволяет избежать стрессовой нагрузки на организм и снижает риск негативных последствий для здоровья.
