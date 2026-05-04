04.05.2026, 11:38

WhatsApp отключает одну из функций: что изменится для пользователей

Новости Мира 0 487

Мессенджер WhatsApp начал постепенное отключение функции аватаров на устройствах Android и iOS. Разработчики приняли решение отказаться от инструмента, который не оправдал ожиданий по популярности среди пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo.

Фото: кадр YouTube

Почему функцию решили убрать

Как отмечают разработчики, интерес к аватарам оказался значительно ниже прогнозируемого уровня. Несмотря на активное продвижение и интеграцию в интерфейс, пользователи не стали массово использовать цифровые образы в общении.

В результате компания решила сосредоточиться на более востребованных функциях, а непопулярные — постепенно убрать из системы.

Как будет проходить отключение

Удаление функции происходит поэтапно. Уже в ближайших обновлениях пользователи заметят изменения в настройках приложения:

  • исчезнет возможность создавать новые аватары;
  • инструменты редактирования будут удалены;
  • в разделе настроек появится уведомление о прекращении поддержки.

При этом ранее созданные элементы не исчезнут сразу — пользователи смогут продолжать использовать уже сохраненные стикеры с аватарами.

Что изменится для пользователей

Одним из ключевых нововведений станет отключение интеграции аватаров с клавиатурой. Это означает, что:

  • отправка аватаров в виде стикеров напрямую из диалога станет невозможной;
  • функция постепенно утратит практическое значение в повседневной переписке.

В дальнейшем разработчики планируют полностью удалить аватары из приложения.

Курс на упрощение

Отказ от аватаров — часть общей стратегии по оптимизации интерфейса и функционала WhatsApp. Компания стремится убрать лишние элементы и сосредоточиться на инструментах, которые действительно востребованы пользователями.

Таким образом, мессенджер продолжает эволюционировать, избавляясь от функций, не получивших широкого распространения.

