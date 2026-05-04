Ученые нашли «спасение» для тех, кому приходится рано вставать

Ученые в США заявили о возможном прорыве для людей, которым приходится регулярно вставать задолго до рассвета: новый препарат помог снизить утреннюю усталость без влияния на ночной сон, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Прорыв в борьбе с хронической утренней усталостью

Исследователи из Женской больницы Бригама в США сообщили о результатах клинического испытания, которое может изменить подход к проблеме ранних рабочих смен. В мае 2026 года специалисты изучили действие препарата солриамфетол, применявшегося у добровольцев, вынужденных регулярно начинать работу в промежутке от трех до семи часов утра.

Результаты опубликованы в научном журнале NEJM Evidence.

По данным ученых, препарат показал способность существенно снижать ощущение хронической усталости в утренние часы и повышать уровень бодрости на протяжении рабочей смены.

Почему ранние подъемы так тяжело даются организму

Специалисты объясняют, что подъем до восхода солнца нарушает естественные циркадные ритмы — биологические часы человека, регулирующие сон и бодрствование. В это время мозг физиологически продолжает находиться в фазе глубокого сна, что и вызывает ощущение «разбитости» после пробуждения.

Именно поэтому люди, работающие в ранние утренние часы, чаще сталкиваются с хронической усталостью, снижением концентрации и повышенным риском ошибок.

Поиск решения для работников ранних смен

До настоящего времени эффективных и безопасных медикаментозных решений для таких случаев практически не существовало. Стимулирующие препараты могли давать кратковременный эффект бодрости, но часто сопровождались побочными реакциями и нарушением сна.

На этом фоне особый интерес ученых вызвал солриамфетол — препарат, ранее одобренный для лечения нарколепсии. Он влияет на механизмы бодрствования более мягко и, как показали наблюдения, не нарушает естественный вечерний сон.

Результаты испытаний: больше энергии без потери сна

В ходе эксперимента участники, принимавшие препарат, демонстрировали заметное улучшение состояния в утренние часы. Они дольше сохраняли концентрацию, лучше справлялись с рабочими задачами и допускали меньше ошибок по сравнению с контрольной группой.

При этом важным результатом стало то, что у добровольцев не фиксировались трудности с засыпанием вечером. Это позволяет предположить, что препарат не нарушает общий цикл сна и бодрствования.

Что это значит для будущего

Исследователи отмечают, что полученные данные выглядят многообещающими для миллионов людей по всему миру, работающих в ранние смены — от медиков и транспортных работников до сотрудников производственных предприятий.

Однако специалисты подчеркивают, что речь идет о результатах клинического исследования, и препарат требует дальнейшего изучения, прежде чем можно будет говорить о широком применении.

Перспектива

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность метода, подход к борьбе с хронической утренней усталостью может существенно измениться. Это откроет новые возможности для повышения продуктивности и снижения нагрузки на организм людей, вынужденных начинать рабочий день задолго до рассвета.