18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.05.2026, 13:19

Ученые нашли «спасение» для тех, кому приходится рано вставать

Новости Мира 0 379

Ученые в США заявили о возможном прорыве для людей, которым приходится регулярно вставать задолго до рассвета: новый препарат помог снизить утреннюю усталость без влияния на ночной сон, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Фото: freepik

Прорыв в борьбе с хронической утренней усталостью

Исследователи из Женской больницы Бригама в США сообщили о результатах клинического испытания, которое может изменить подход к проблеме ранних рабочих смен. В мае 2026 года специалисты изучили действие препарата солриамфетол, применявшегося у добровольцев, вынужденных регулярно начинать работу в промежутке от трех до семи часов утра.

Результаты опубликованы в научном журнале NEJM Evidence.

По данным ученых, препарат показал способность существенно снижать ощущение хронической усталости в утренние часы и повышать уровень бодрости на протяжении рабочей смены.

Почему ранние подъемы так тяжело даются организму

Специалисты объясняют, что подъем до восхода солнца нарушает естественные циркадные ритмы — биологические часы человека, регулирующие сон и бодрствование. В это время мозг физиологически продолжает находиться в фазе глубокого сна, что и вызывает ощущение «разбитости» после пробуждения.

Именно поэтому люди, работающие в ранние утренние часы, чаще сталкиваются с хронической усталостью, снижением концентрации и повышенным риском ошибок.

Поиск решения для работников ранних смен

До настоящего времени эффективных и безопасных медикаментозных решений для таких случаев практически не существовало. Стимулирующие препараты могли давать кратковременный эффект бодрости, но часто сопровождались побочными реакциями и нарушением сна.

На этом фоне особый интерес ученых вызвал солриамфетол — препарат, ранее одобренный для лечения нарколепсии. Он влияет на механизмы бодрствования более мягко и, как показали наблюдения, не нарушает естественный вечерний сон.

Solriamfetol

Результаты испытаний: больше энергии без потери сна

В ходе эксперимента участники, принимавшие препарат, демонстрировали заметное улучшение состояния в утренние часы. Они дольше сохраняли концентрацию, лучше справлялись с рабочими задачами и допускали меньше ошибок по сравнению с контрольной группой.

При этом важным результатом стало то, что у добровольцев не фиксировались трудности с засыпанием вечером. Это позволяет предположить, что препарат не нарушает общий цикл сна и бодрствования.

Что это значит для будущего

Исследователи отмечают, что полученные данные выглядят многообещающими для миллионов людей по всему миру, работающих в ранние смены — от медиков и транспортных работников до сотрудников производственных предприятий.

Однако специалисты подчеркивают, что речь идет о результатах клинического исследования, и препарат требует дальнейшего изучения, прежде чем можно будет говорить о широком применении.

Перспектива

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность метода, подход к борьбе с хронической утренней усталостью может существенно измениться. Это откроет новые возможности для повышения продуктивности и снижения нагрузки на организм людей, вынужденных начинать рабочий день задолго до рассвета.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь