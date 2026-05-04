04.05.2026, 15:25

Отсидевший в США русский хакер рассказал о смертельном конфликте в тюрьме из-за кипятка

Новости Мира 0 424

Во время пандемии COVID-19 в одной из тюрем США произошел смертельный конфликт между заключенными и охраной. Об этом рассказал российский хакер Владимир Дринкман, отбывавший наказание в американской пенитенциарной системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: из личного архива

Длительный тюремный срок и обстоятельства дела

Российский хакер Владимир Дринкман был задержан в Нидерландах в 2012 году по запросу США. Его обвиняли в киберпреступлениях, связанных с хищением данных банковских карт.

В 2015 году его экстрадировали в Соединенные Штаты, где он провел более семи лет в различных исправительных учреждениях. По его словам, условия содержания и отношения с персоналом в тюрьмах могли сильно отличаться в зависимости от конкретного учреждения и сотрудников.

Быт заключенных и напряжение в период пандемии

Дринкман рассказал, что во время пандемии COVID-19 режим в тюрьмах США стал значительно строже. В частности, доступ заключенных к общим помещениям, включая зоны, где можно было получить горячую воду, был ограничен и выдавался по расписанию.

По его словам, именно в таких бытовых условиях часто возникало напряжение между заключенными и персоналом. Он отметил, что некоторые сотрудники, особенно молодые охранники, могли демонстративно использовать власть, что вызывало недовольство среди заключенных.

Инцидент в очереди за кипятком

Как вспоминает Дринкман, один из подобных эпизодов произошел в помещении, где заключенные получали кипяток для бытовых нужд. Из-за большого количества людей возникла очередь, однако охранник ограничил доступ и закрыл помещение раньше времени.

По словам хакера, это вызвало резкую реакцию одного из заключенных, который вернулся в камеру и после этого совершил нападение на сотрудника охраны. После произошедшего нападавший добровольно сдался и был задержан.

Итоги и атмосфера в учреждении

Дринкман отметил, что после инцидента в тюрьме усилились меры контроля, а сам случай стал одним из самых запоминающихся за время его заключения.

Он подчеркнул, что подобные ситуации, по его словам, отражают высокий уровень напряжения, который может возникать в закрытых пенитенциарных учреждениях, особенно в условиях ограничений, связанных с пандемией.

