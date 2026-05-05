Ученый рассказал, как можно «обгореть» в тени

Даже в тени можно получить солнечный ожог, а облака и зонты лишь частично снижают воздействие ультрафиолета. Об этом рассказал российский ученый, объяснив, почему защита от солнца часто оказывается иллюзией, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Солнечные ожоги возможны не только под прямыми лучами солнца, но и в условиях кажущейся защиты — в тени, под облаками или даже под зонтом. Как пояснил доктор технических наук, заведующий кафедрой «Автоматизации технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ Андрей Затонский, причина кроется в свойствах ультрафиолетового излучения и его способности рассеиваться.

По словам специалиста, облака способны задерживать не более 40% ультрафиолетовых лучей. Остальная часть излучения продолжает достигать поверхности Земли, даже если солнце скрыто.

Как ультрафиолет воздействует на кожу

Ультрафиолет представляет собой невидимое электромагнитное излучение, которое при попадании на кожу передает клеткам избыточную энергию.

«Это похоже на микроскопический нагрев: сосуды расширяются, кровь приливает – и мы видим покраснение или даже ожог с волдырями», — пояснил Андрей Затонский.

Ученые выделяют три основных диапазона ультрафиолетового излучения: УФ-А, УФ-В и УФ-С. Чем короче волна, тем она потенциально опаснее, однако такие лучи хуже проходят через атмосферу. До поверхности Земли доходит примерно 10% космического ультрафиолета, и в основном это более длинноволновое излучение, которое и влияет на кожу человека.

Почему тень и облака не спасают

По словам эксперта, естественная тень не является надежной защитой от ультрафиолета. Причина в том, что излучение распространяется не только по прямой линии, но и отражается от окружающих поверхностей и рассеивается в атмосфере.

Облачность также не гарантирует безопасность. Даже при пасмурной погоде значительная часть ультрафиолетовых лучей продолжает достигать кожи.

Особенно заметен этот эффект в горах. Там излучение воздействует на человека сразу двумя путями — напрямую из атмосферы и через отражение от снега и льда.

Почему зонт и дерево не дают полной защиты

Пляжный зонт или крона дерева действительно снижают интенсивность прямого солнечного света, однако не блокируют рассеянное излучение и отраженные лучи.

Дополнительный фактор риска — отражение от поверхности земли. Например, песок и вода усиливают воздействие ультрафиолета, а снег способен отражать до 85% излучения. Именно поэтому риск ожогов на горнолыжных курортах может быть сопоставим с пляжным отдыхом.

Как снизить риск солнечных ожогов

Специалист подчеркивает, что для защиты кожи важно использовать средства с современными фильтрами, включая диоксид титана, оксид цинка, а также химические компоненты нового поколения.

Особое внимание следует уделять открытым участкам тела — лицу, ушам, шее и губам, которые наиболее уязвимы даже при нахождении в тени или в условиях облачности.