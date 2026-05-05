Почему птицы в городе боятся женщин больше, чем мужчин: неожиданные выводы ученых

Городские птицы демонстрируют различия в поведении в зависимости от пола человека рядом, показало международное исследование в Европе, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: oxu.az

Масштабное исследование в пяти странах Европы

Ученые из Италии провели наблюдение за поведением городских птиц в парках и зеленых зонах сразу пяти стран — Чехии, Франции, Германии, Польши и Испании. Работа велась в течение весны 2023 года и включала тысячи наблюдений за десятками видов.

Всего исследователи зафиксировали 2581 случай реакции 37 видов птиц на приближение людей в городской среде.

Как проходил эксперимент

Чтобы исключить влияние внешних факторов, ученые максимально уравняли условия наблюдений. К птицам поочередно подходили мужчина и женщина одинакового роста, одетые в одинаковую одежду нейтральных цветов — белую, серую или черную.

Движение людей также было стандартизировано: они шли обычным шагом, без резких движений или попыток взаимодействия с птицами.

Таким образом исследователи стремились «размыть» внешние различия, чтобы проверить, реагируют ли птицы именно на пол человека.

Неожиданный результат наблюдений

Несмотря на строгий контроль условий, результат оказался стабильным во всех странах.

Птицы позволяли мужчинам подходить ближе в среднем примерно на 1 метр, что соответствует разнице около 11% по сравнению с женщинами.

Иными словами, женщины вызывали у птиц более раннее бегство или взлет, чем мужчины.

Различия между видами и поведение самцов и самок

Эффект наблюдался практически у всех изученных видов. При этом внутри самих птиц также фиксировалась закономерность: самцы в среднем подпускали людей ближе, чем самки.

Это говорит о том, что реакция на потенциальную угрозу может различаться не только между видами, но и внутри популяций по половому признаку.

Почему птицы так реагируют

Точный механизм такого поведения пока не установлен. Ученые предполагают, что речь может идти о сочетании нескольких факторов, включая особенности восприятия движения, голоса и внешних сигналов человека.

Также выдвигается гипотеза о возможной «генетической памяти», связанной с историческим опытом взаимодействия птиц и человека. В частности, предполагается, что в прошлом женщины в сообществах охотников-собирателей могли чаще участвовать в добыче мелкой дичи, включая птиц. Однако эта версия остается предположением и требует дополнительных исследований.

Итог

Исследование показало, что городские птицы способны различать людей и менять свое поведение в зависимости от пола человека. Однако причины этой реакции пока остаются не до конца понятными и продолжают изучаться.