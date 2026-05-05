Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
05.05.2026, 10:14

Почему птицы в городе боятся женщин больше, чем мужчин: неожиданные выводы ученых

Новости Мира

Городские птицы демонстрируют различия в поведении в зависимости от пола человека рядом, показало международное исследование в Европе, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: oxu.az
Фото: oxu.az

Масштабное исследование в пяти странах Европы

Ученые из Италии провели наблюдение за поведением городских птиц в парках и зеленых зонах сразу пяти стран — Чехии, Франции, Германии, Польши и Испании. Работа велась в течение весны 2023 года и включала тысячи наблюдений за десятками видов.

Всего исследователи зафиксировали 2581 случай реакции 37 видов птиц на приближение людей в городской среде.

Как проходил эксперимент

Чтобы исключить влияние внешних факторов, ученые максимально уравняли условия наблюдений. К птицам поочередно подходили мужчина и женщина одинакового роста, одетые в одинаковую одежду нейтральных цветов — белую, серую или черную.

Движение людей также было стандартизировано: они шли обычным шагом, без резких движений или попыток взаимодействия с птицами.

Таким образом исследователи стремились «размыть» внешние различия, чтобы проверить, реагируют ли птицы именно на пол человека.

Неожиданный результат наблюдений

Несмотря на строгий контроль условий, результат оказался стабильным во всех странах.

Птицы позволяли мужчинам подходить ближе в среднем примерно на 1 метр, что соответствует разнице около 11% по сравнению с женщинами.

Иными словами, женщины вызывали у птиц более раннее бегство или взлет, чем мужчины.

Различия между видами и поведение самцов и самок

Эффект наблюдался практически у всех изученных видов. При этом внутри самих птиц также фиксировалась закономерность: самцы в среднем подпускали людей ближе, чем самки.

Это говорит о том, что реакция на потенциальную угрозу может различаться не только между видами, но и внутри популяций по половому признаку.

Почему птицы так реагируют

Точный механизм такого поведения пока не установлен. Ученые предполагают, что речь может идти о сочетании нескольких факторов, включая особенности восприятия движения, голоса и внешних сигналов человека.

Также выдвигается гипотеза о возможной «генетической памяти», связанной с историческим опытом взаимодействия птиц и человека. В частности, предполагается, что в прошлом женщины в сообществах охотников-собирателей могли чаще участвовать в добыче мелкой дичи, включая птиц. Однако эта версия остается предположением и требует дополнительных исследований.

Итог

Исследование показало, что городские птицы способны различать людей и менять свое поведение в зависимости от пола человека. Однако причины этой реакции пока остаются не до конца понятными и продолжают изучаться.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь