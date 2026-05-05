Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»

В мадридском «Реале» назревает серьезный внутренний конфликт с участием Килиана Мбаппе. По сообщениям в СМИ, французский форвард может поставить клубу жесткое условие, связанное с будущим Винисиуса Жуниора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оказался в центре громких сообщений, которые распространяет журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях.

По его словам, Мбаппе якобы настаивает на продаже бразильского вингера Винисиус Жуниор, считая, что их одновременное присутствие в составе может создавать напряжение внутри команды. В публикациях утверждается, что позиция игрока настолько жесткая, что он готов покинуть клуб, если решение не будет принято в его пользу.

Участие окружения и реакция клуба

Отдельно подчеркивается, что с подобным посылом, по информации Галлардо, к руководству клуба уже обращалась мать футболиста — Файза Ламари. Адресатом называют президента мадридского «Реала» Реал Мадрид Флорентино Переса.

При этом ни сам клуб, ни представители игроков официально не подтверждали подобные заявления. Информация остается на уровне слухов и не подкреплена официальными комментариями.

Контекст: травма и ситуация в сезоне

На фоне этих сообщений отмечается и спортивный контекст. В конце апреля 2026 года у Мбаппе была диагностирована травма полусухожильной мышцы левого бедра. Повреждение может повлиять на его участие в оставшейся части сезона.

Несмотря на это, в текущем чемпионате Испании француз остается ключевой фигурой атакующей линии.

Статистика Мбаппе в сезоне

Килиан Мбаппе продолжает демонстрировать высокую результативность. В нынешнем сезоне он забил 24 мяча в Ла Лиге, возглавляя бомбардирскую гонку.

Во всех турнирах за «Реал» форвард провел 41 матч, в которых отметился 41 голом и 6 результативными передачами. С момента перехода в мадридский клуб летом 2024 года он остается одним из главных лидеров атаки команды.

Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, достигает 200 миллионов евро.

Что дальше

Пока ситуация остается на уровне слухов, но возможные внутренние разногласия в звездном составе «Реала» уже активно обсуждаются в медиа. В случае появления официальных комментариев клубной стороны или игроков картина может существенно измениться.