На Сахалине произошло жесткое ДТП из-за кастрюли с супом (видео)

В Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей, причиной которого водитель назвал неожиданно сдвинувшуюся в салоне кастрюлю с борщом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Amur Mash».

Авария произошла на автозаправочной станции в микрорайоне Хомутово в Южно-Сахалинске. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Corolla внезапно врезался в стоящие впереди машины, спровоцировав цепное столкновение.

В результате происшествия повреждения получили сразу четыре автомобиля.

Версия водителя о причинах аварии

По словам водителя Toyota Corolla, он не успел среагировать на ситуацию из-за неожиданного инцидента в салоне. Мужчина утверждает, что причиной аварии стала кастрюля с супом, которая находилась у него в ногах.

Как пояснил водитель, емкость с горячим борщом якобы сместилась во время движения и оказалась в зоне педали газа, что привело к потере контроля над автомобилем.

Последствия столкновения

На кадрах с места происшествия видно, что автомобили получили заметные повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты. Участники ДТП оказались заблокированы в потоке на территории заправочной станции.

Также сообщается, что водитель Toyota получил травму ноги. О характере повреждения и необходимости госпитализации не уточняется.

Обстоятельства происшествия уточняются

Официальные структуры пока не публиковали подробных комментариев по факту аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В том числе проверяется версия водителя о том, что причиной ДТП стала посторонняя вещь в салоне автомобиля.