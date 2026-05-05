Назван вид мяса, способный замедлить развитие болезни Паркинсона

Ученые обнаружили вещество в мясе китов, которое в экспериментах на мышах замедляло развитие симптомов болезнь Паркинсона. Речь идет о соединении баленин, влияющем на клетки мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что выяснили ученые

Вещество баленин, содержащееся в мясе китов, может оказывать влияние на прогрессирование нейродегенеративных процессов. Об этом рассказал доцент Университет Иватэ Таку Одзаки в комментарии для РИА Новости.

По словам исследователя, речь идет о природном дипептиде, который в высокой концентрации встречается в тканях китообразных. Именно его свойства и стали объектом лабораторного изучения.

Как проходил эксперимент

В ходе исследования ученые работали с лабораторными мышами, которым вводили баленин. После этого специалисты отслеживали изменения в поведении животных, а также состояние их мозга.

Результаты показали, что у подопытных лучше сохранялись дофаминовые нейроны — клетки, которые при развитии болезнь Паркинсона постепенно разрушаются. Кроме того, у животных фиксировалось снижение двигательных нарушений.

Возможный механизм действия

Отдельное внимание ученые уделили тому, как именно может работать это вещество. По предварительным данным, эффект баленина может быть связан с поддержанием нормальной работы митохондрий — структур клеток, отвечающих за выработку энергии.

Нарушение функции митохондрий сегодня рассматривается как один из факторов развития различных нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

Что это значит для науки

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают: речь не идет о лечении или остановке заболевания. Баленин, по их данным, не способен полностью предотвратить развитие болезни, однако может замедлять ее течение на ранних стадиях.

Отдельно отмечается, что вещество сохраняет стабильность при попадании в организм и может обнаруживаться в крови, что теоретически допускает его поступление с пищей. При этом остается открытым вопрос, способен ли баленин в достаточном количестве достигать мозга человека.

Ограничения и дальнейшие исследования

Ученые осторожно относятся к выводам. Пока все результаты получены только в рамках экспериментов на животных, и их нельзя напрямую переносить на людей.

Дальнейшие исследования должны показать, насколько безопасным и эффективным может быть потенциальное использование баленина, а также возможно ли его применение в профилактических или терапевтических целях.