Назван вид мяса, способный замедлить развитие болезни Паркинсона

Ученые обнаружили вещество в мясе китов, которое в экспериментах на мышах замедляло развитие симптомов болезнь Паркинсона. Речь идет о соединении баленин, влияющем на клетки мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Вещество баленин, содержащееся в мясе китов, может оказывать влияние на прогрессирование нейродегенеративных процессов. Об этом рассказал доцент Университет Иватэ Таку Одзаки в комментарии для РИА Новости.
По словам исследователя, речь идет о природном дипептиде, который в высокой концентрации встречается в тканях китообразных. Именно его свойства и стали объектом лабораторного изучения.
В ходе исследования ученые работали с лабораторными мышами, которым вводили баленин. После этого специалисты отслеживали изменения в поведении животных, а также состояние их мозга.
Результаты показали, что у подопытных лучше сохранялись дофаминовые нейроны — клетки, которые при развитии болезнь Паркинсона постепенно разрушаются. Кроме того, у животных фиксировалось снижение двигательных нарушений.
Отдельное внимание ученые уделили тому, как именно может работать это вещество. По предварительным данным, эффект баленина может быть связан с поддержанием нормальной работы митохондрий — структур клеток, отвечающих за выработку энергии.
Нарушение функции митохондрий сегодня рассматривается как один из факторов развития различных нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона.
Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают: речь не идет о лечении или остановке заболевания. Баленин, по их данным, не способен полностью предотвратить развитие болезни, однако может замедлять ее течение на ранних стадиях.
Отдельно отмечается, что вещество сохраняет стабильность при попадании в организм и может обнаруживаться в крови, что теоретически допускает его поступление с пищей. При этом остается открытым вопрос, способен ли баленин в достаточном количестве достигать мозга человека.
Ученые осторожно относятся к выводам. Пока все результаты получены только в рамках экспериментов на животных, и их нельзя напрямую переносить на людей.
Дальнейшие исследования должны показать, насколько безопасным и эффективным может быть потенциальное использование баленина, а также возможно ли его применение в профилактических или терапевтических целях.
