В России резко сократилось число иностранцев с ВНЖ: названы причины и масштабы

В России зафиксировано заметное сокращение числа иностранных граждан с разрешением на временное проживание и видом на жительство. Показатели упали почти на треть в начале 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Существенное снижение миграционных показателей

В первом квартале 2026 года в России продолжилось сокращение числа иностранцев, получающих право на временное проживание и оформление вида на жительство. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ со ссылкой на данные ТАСС.

По официальной статистике, тенденция к снижению фиксируется сразу по нескольким направлениям миграционного учета. Власти отмечают, что уменьшение касается как новых разрешений, так и общего количества действующих документов у иностранных граждан.

Падение выдачи РВП и ВНЖ

За первые три месяца года разрешение на временное проживание в России получили 7,1 тысячи человек. Это на 27,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Похожая динамика наблюдается и по виду на жительство. ВНЖ оформили 32 тысячи иностранных граждан, что на 27,8% ниже прошлогоднего уровня.

Таким образом, общее снижение по ключевым миграционным документам приблизилось к одной трети, что отражает изменение миграционного потока в страну.

Рост числа аннулирований документов

На фоне сокращения новых выдач в России также резко выросло количество решений об аннулировании ВНЖ.

С января по март 2026 года было принято около 8,3 тысячи таких решений. Это почти на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В Совбезе РФ подчеркивают, что подобная динамика влияет на общее сокращение числа иностранцев, легально проживающих в стране.

Общее снижение числа иностранцев с ВНЖ

По итогам первого квартала общее количество иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание, снизилось до 72,6 тысячи человек.

Число обладателей вида на жительство также сократилось и составило около 581 тысячи человек.

Эти показатели отражают заметное изменение структуры миграции и усиление контроля в сфере пребывания иностранцев.

Законодательные инициативы по миграции

Дополнительным фактором усиления миграционной политики становятся новые законодательные инициативы. Так, ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть законопроект, предусматривающий существенное увеличение пошлины за получение гражданства для мигрантов — в 12 раз.

Документ планируется рассмотреть в приоритетном порядке, что может дополнительно повлиять на миграционные потоки в ближайшее время.