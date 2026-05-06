Ученые объяснили, чем опасен перегрев пауэрбанка в самолете

После инцидентов с возгоранием портативных аккумуляторов на борту авиарейсов эксперты объяснили, почему пауэрбанки могут представлять угрозу в самолете и при каких условиях риск становится максимальным, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Почему к пауэрбанкам в самолетах стали относиться строже

После случая с возгоранием на борту одного из самолетов «Уральских авиалиний» авиационные власти предложили пересмотреть правила использования портативных аккумуляторов во время полета. Речь идет не только о перевозке устройств, но и об их эксплуатации на борту.

Как поясняют специалисты Пермского Политеха, ключевая проблема заключается не в самом устройстве, а в условиях, в которых оно используется на высоте.

Как устроен пауэрбанк и почему он потенциально опасен

Пауэрбанк представляет собой компактный блок литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов, объединенных с управляющей электроникой. Внутри него происходят процессы перемещения ионов лития, которые обеспечивают накопление и отдачу энергии.

Такие батареи отличаются высокой энергоемкостью и долговечностью, но при этом остаются химически активными. Это означает, что они чувствительны к перегреву, повреждениям и внешним воздействиям.

Главный риск — тепловой разгон батареи

По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой автоматизации технологических процессов Березниковского филиала ПНИПУ Андрея Затонского, основная опасность связана с явлением так называемого теплового разгона.

При внутреннем коротком замыкании или механическом повреждении температура внутри аккумулятора может резко и неконтролируемо расти. Это приводит к выделению газа, возгоранию и в отдельных случаях — к взрыву.

Почему самолет усиливает риски

Отдельную роль играют условия авиаперелета. Вибрация, перепады давления и общая нагрузка на электронику могут ускорять разрушение внутренних элементов аккумулятора, особенно если устройство уже имеет скрытые дефекты.

Даже незначительный нагрев в таких условиях может быстрее перерасти в опасный процесс, который сложно остановить без вмешательства экипажа.

Почему пауэрбанки нельзя сдавать в багаж

Согласно действующим правилам, портативные аккумуляторы запрещено перевозить в багажном отсеке. Их разрешено брать только в салон самолета.

Это связано с тем, что в случае возгорания экипаж может оперативно заметить проблему и принять меры. В багажном отсеке доступ к устройствам отсутствует, что повышает риск серьезных последствий.

Почему использование в полете тоже вызывает вопросы

Использование пауэрбанка во время полета дополнительно увеличивает нагрузку на аккумулятор. При зарядке через устройство проходит ток, что способствует нагреву батареи.

В сочетании с ограниченным охлаждением и условиями полета это может повышать вероятность перегрева.

Чем пауэрбанки отличаются от смартфонов и ноутбуков

Литий-ионные аккумуляторы используются не только в портативных батареях, но и в смартфонах и ноутбуках. Однако разница заключается в уровне защиты.

Современные устройства оснащены системами контроля температуры, напряжения и тока. В большинстве пауэрбанков такие системы упрощены, что делает их более уязвимыми к перегрузкам.

Что рекомендуют эксперты

Специалисты советуют не использовать пауэрбанки в самолете без необходимости, а также внимательно следить за их состоянием перед поездкой. Поврежденные или перегревающиеся устройства перевозить не следует.