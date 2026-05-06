Разоблачение «Светофора»: правда о продуктах, которые покупают миллионы

Пользователи соцсетей вновь обсуждают качество продуктов в популярных дискаунтерах. Блогер проанализировала ассортимент сети «Светофор» и заявила, что состав части товаров может вызывать серьезные вопросы к их пользе и безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на tsargrad.tv.

Фото: кадр YouTube

Почему «Светофор» стал таким популярным

Сеть магазинов «Светофор» за последние годы стала одной из самых узнаваемых в Казахстане и странах СНГ. Главный фактор популярности — крайне низкие цены, которые заметно отличаются от классических супермаркетов.

Покупатели выбирают этот формат в первую очередь ради экономии, особенно в условиях роста стоимости продуктов. Однако низкая цена, как отмечают наблюдатели, формируется за счет особой модели работы магазинов и ассортимента.

Кто стоит за сетью и как она устроена

По данным, которые приводит блогер Алёна, автор дзен-канала «Хозяюшка», сеть «Светофор» была создана семьей Шнайдер из Красноярска. Первый магазин открылся в 2009 году и позиционировался как дискаунтер с максимально доступными ценами.

Бизнес-модель оказалась крайне успешной: владельцы редко дают интервью и почти не публичны, но при этом сеть активно расширялась. В 2022 году, по информации из открытых источников, Валентина Шнайдер вошла в список Forbes с состоянием около 650 млн долларов.

Формат магазинов: максимум экономии

Блогер отмечает, что «Светофор» отличается от привычных супермаркетов не только ценами, но и форматом торговли.

Магазины чаще напоминают складские помещения: товары размещены прямо на паллетах и в коробках, без привычной выкладки на полках. Персонала минимальное количество, а сами точки открываются преимущественно на окраинах городов, где аренда дешевле.

Такая модель позволяет сокращать расходы, что напрямую влияет на конечную стоимость продукции.

В чем претензии к ассортименту

Отдельное внимание блогер уделяет качеству товаров. По ее словам, ключевой вопрос связан не только с ценой, но и с составом продукции.

Ассортимент сети ограничен — около 2000 позиций, и большая его часть приходится на продукты длительного хранения: консервы, замороженные изделия, сладости и полуфабрикаты.

При этом, как утверждает автор, часть производителей выпускает для подобных дискаунтеров более дешевую версию своей продукции, что может отражаться на составе.

«Удешевленные версии» продуктов

Блогер утверждает, что одни и те же бренды могут поставлять в разные сети товары с отличающимся составом. По ее словам, это делается для снижения себестоимости и достижения минимальной цены на полке.

В результате, как отмечает Алёна, покупатели могут сталкиваться с упрощенными рецептами, заменой ингредиентов и использованием более дешевого сырья.

Примеры продуктов и претензии к составу

Особую критику блогер направляет на продукты, которые позиционируются как более «натуральные» или даже предназначенные для детей.

Речь идет о соках, колбасных изделиях, фарше, котлетах и сладостях. По словам автора, в составе некоторых товаров могут присутствовать ароматизаторы, красители, подсластители и другие добавки.

Она утверждает, что регулярное употребление таких продуктов может негативно сказаться на самочувствии, особенно при несбалансированном рационе.

Ситуация с молочной продукцией

Отдельно блогер упоминает и молочную продукцию. По ее словам, ранее уже поднимались вопросы к качеству сметаны, сыра, молока и творога в отдельных партиях товаров.

В частности, в открытых источниках упоминались претензии к составу продукции с использованием растительных жиров, включая пальмовое масло. Эти случаи обсуждались отраслевыми объединениями производителей.

Выводы блогера

Алёна делает общий вывод о том, что низкая цена в подобных магазинах формируется за счет упрощения состава и оптимизации производства.

При этом она подчеркивает, что покупатели должны внимательно читать этикетки и учитывать возможные различия между товарами одной и той же категории в разных торговых сетях.