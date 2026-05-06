Разоблачение «Светофора»: правда о продуктах, которые покупают миллионы

Пользователи соцсетей вновь обсуждают качество продуктов в популярных дискаунтерах. Блогер проанализировала ассортимент сети «Светофор» и заявила, что состав части товаров может вызывать серьезные вопросы к их пользе и безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на tsargrad.tv.
Сеть магазинов «Светофор» за последние годы стала одной из самых узнаваемых в Казахстане и странах СНГ. Главный фактор популярности — крайне низкие цены, которые заметно отличаются от классических супермаркетов.
Покупатели выбирают этот формат в первую очередь ради экономии, особенно в условиях роста стоимости продуктов. Однако низкая цена, как отмечают наблюдатели, формируется за счет особой модели работы магазинов и ассортимента.
По данным, которые приводит блогер Алёна, автор дзен-канала «Хозяюшка», сеть «Светофор» была создана семьей Шнайдер из Красноярска. Первый магазин открылся в 2009 году и позиционировался как дискаунтер с максимально доступными ценами.
Бизнес-модель оказалась крайне успешной: владельцы редко дают интервью и почти не публичны, но при этом сеть активно расширялась. В 2022 году, по информации из открытых источников, Валентина Шнайдер вошла в список Forbes с состоянием около 650 млн долларов.
Блогер отмечает, что «Светофор» отличается от привычных супермаркетов не только ценами, но и форматом торговли.
Магазины чаще напоминают складские помещения: товары размещены прямо на паллетах и в коробках, без привычной выкладки на полках. Персонала минимальное количество, а сами точки открываются преимущественно на окраинах городов, где аренда дешевле.
Такая модель позволяет сокращать расходы, что напрямую влияет на конечную стоимость продукции.
Отдельное внимание блогер уделяет качеству товаров. По ее словам, ключевой вопрос связан не только с ценой, но и с составом продукции.
Ассортимент сети ограничен — около 2000 позиций, и большая его часть приходится на продукты длительного хранения: консервы, замороженные изделия, сладости и полуфабрикаты.
При этом, как утверждает автор, часть производителей выпускает для подобных дискаунтеров более дешевую версию своей продукции, что может отражаться на составе.
Блогер утверждает, что одни и те же бренды могут поставлять в разные сети товары с отличающимся составом. По ее словам, это делается для снижения себестоимости и достижения минимальной цены на полке.
В результате, как отмечает Алёна, покупатели могут сталкиваться с упрощенными рецептами, заменой ингредиентов и использованием более дешевого сырья.
Особую критику блогер направляет на продукты, которые позиционируются как более «натуральные» или даже предназначенные для детей.
Речь идет о соках, колбасных изделиях, фарше, котлетах и сладостях. По словам автора, в составе некоторых товаров могут присутствовать ароматизаторы, красители, подсластители и другие добавки.
Она утверждает, что регулярное употребление таких продуктов может негативно сказаться на самочувствии, особенно при несбалансированном рационе.
Отдельно блогер упоминает и молочную продукцию. По ее словам, ранее уже поднимались вопросы к качеству сметаны, сыра, молока и творога в отдельных партиях товаров.
В частности, в открытых источниках упоминались претензии к составу продукции с использованием растительных жиров, включая пальмовое масло. Эти случаи обсуждались отраслевыми объединениями производителей.
Алёна делает общий вывод о том, что низкая цена в подобных магазинах формируется за счет упрощения состава и оптимизации производства.
При этом она подчеркивает, что покупатели должны внимательно читать этикетки и учитывать возможные различия между товарами одной и той же категории в разных торговых сетях.
