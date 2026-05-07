«Не сможет надеть кольцо»: девушка отрубила возлюбленному палец, чтобы он не женился на другой

В японской Осаке перед судом предстала 23-летняя девушка, обвиняемая в жестоком насилии над своим возлюбленным. По версии следствия, она систематически контролировала мужчину, причиняла ему увечья и в итоге отрубила ему часть пальца, чтобы он не смог жениться на другой женщине, сообщает Lada.kz.

Saki Sato

Как сообщает Tokyo Reporter, фигуранткой дела стала Саки Сато. Следствие утверждает, что отношения пары со временем превратились в форму тотального контроля и психологического давления.

Отношения начались несколько лет назад

По данным следствия, молодые люди познакомились в 2020 году и вскоре начали жить вместе. Однако совместная жизнь, как утверждают правоохранители, постепенно стала сопровождаться ограничением свободы мужчины.

Следователи заявляют, что девушка запрещала своему партнеру общаться с родственниками и друзьями, контролировала его передвижения и регулярно проверяла телефон. Кроме того, она якобы изъяла у мужчины банковские документы и загранпаспорт, фактически лишив его самостоятельности.

Правоохранительные органы считают, что за время отношений молодой человек как минимум несколько раз подвергался физическому насилию и истязаниям.

Следствие заявило о серии увечий

Одним из первых эпизодов, который фигурирует в материалах дела, стало причинение мужчине тяжелых телесных повреждений. По версии обвинения, девушка отрезала ему соски, объяснив это желанием проверить, способны ли они восстановиться.

Позже, как утверждают следователи, женщина приобрела топор и решила пойти еще дальше. После того как мужчина принял снотворное, она отсекла ему часть безымянного пальца.

Следствие считает, что таким образом обвиняемая пыталась исключить возможность будущего брака своего партнера с другой женщиной, поскольку он не смог бы носить обручальное кольцо.

Защита требует полного оправдания

Адвокаты девушки не признают предъявленные обвинения и настаивают на ее полном оправдании. По их словам, все действия происходили с согласия самого мужчины.

Защита утверждает, что потерпевший добровольно соглашался на причинение увечий и участвовал в происходящем по собственной воле.

Тем не менее сторона обвинения требует для жительницы Японии шесть лет лишения свободы. Окончательное решение по делу должен принять суд в Осаке.