18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 17:42

«Не сможет надеть кольцо»: девушка отрубила возлюбленному палец, чтобы он не женился на другой

Новости Мира 0 578

В японской Осаке перед судом предстала 23-летняя девушка, обвиняемая в жестоком насилии над своим возлюбленным. По версии следствия, она систематически контролировала мужчину, причиняла ему увечья и в итоге отрубила ему часть пальца, чтобы он не смог жениться на другой женщине, сообщает Lada.kz. 

Saki Sato
Saki Sato

Как сообщает Tokyo Reporter, фигуранткой дела стала Саки Сато. Следствие утверждает, что отношения пары со временем превратились в форму тотального контроля и психологического давления.

Отношения начались несколько лет назад

По данным следствия, молодые люди познакомились в 2020 году и вскоре начали жить вместе. Однако совместная жизнь, как утверждают правоохранители, постепенно стала сопровождаться ограничением свободы мужчины.

Следователи заявляют, что девушка запрещала своему партнеру общаться с родственниками и друзьями, контролировала его передвижения и регулярно проверяла телефон. Кроме того, она якобы изъяла у мужчины банковские документы и загранпаспорт, фактически лишив его самостоятельности.

Правоохранительные органы считают, что за время отношений молодой человек как минимум несколько раз подвергался физическому насилию и истязаниям.

Следствие заявило о серии увечий

Одним из первых эпизодов, который фигурирует в материалах дела, стало причинение мужчине тяжелых телесных повреждений. По версии обвинения, девушка отрезала ему соски, объяснив это желанием проверить, способны ли они восстановиться.

Позже, как утверждают следователи, женщина приобрела топор и решила пойти еще дальше. После того как мужчина принял снотворное, она отсекла ему часть безымянного пальца.

Следствие считает, что таким образом обвиняемая пыталась исключить возможность будущего брака своего партнера с другой женщиной, поскольку он не смог бы носить обручальное кольцо.

Защита требует полного оправдания

Адвокаты девушки не признают предъявленные обвинения и настаивают на ее полном оправдании. По их словам, все действия происходили с согласия самого мужчины.

Защита утверждает, что потерпевший добровольно соглашался на причинение увечий и участвовал в происходящем по собственной воле.

Тем не менее сторона обвинения требует для жительницы Японии шесть лет лишения свободы. Окончательное решение по делу должен принять суд в Осаке.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь