Без права на помилование. Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни

В Китае сразу двух бывших министров обороны признали виновными в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения. Речь идет о Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ — влиятельных фигурах китайского военного руководства, которые еще недавно входили в высшие органы власти страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Суд вынес одинаковый приговор обоим экс-министрам

Военный суд Китая вынес жесткие приговоры бывшим руководителям оборонного ведомства страны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ. Как сообщают китайские государственные СМИ, обоих признали виновными по коррупционным статьям.

Вэй Фэнхэ осудили за получение крупных взяток, а Ли Шанфу — не только за получение, но и за дачу взяток. Помимо смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения, обоих лишили политических прав пожизненно и постановили конфисковать все имущество.

Оба ранее занимали посты государственных советников и входили в Центральный военный совет Китая — один из ключевых органов управления вооруженными силами страны.

Что означает смертная казнь с отсрочкой

Подобная форма наказания считается одной из самых суровых в китайской судебной системе. Формально осужденным назначается смертная казнь, однако исполнение приговора откладывается на два года.

В течение этого срока заключенные находятся под строгим контролем в тюрьме. Если за это время они не совершают новых тяжких преступлений, смертный приговор автоматически заменяется пожизненным лишением свободы.

При этом в отношении Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ предусмотрен максимально жесткий вариант: после замены наказания они не смогут рассчитывать ни на смягчение срока, ни на условно-досрочное освобождение. Фактически речь идет о пожизненном заключении без возможности выйти на свободу.

Ли Шанфу считался одной из ключевых фигур армии Китая

Ли Шанфу возглавил министерство обороны КНР весной 2023 года. До прихода в военное руководство он долгие годы работал в космической отрасли и принимал участие в развитии китайской космической программы.

Он руководил космодромом Сичан, занимал высокие должности в Силах стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а также отвечал за снабжение и подготовку войск в Центральном военном совете.

Ли является сыном ветерана китайской Красной армии, имеет докторскую степень и считался представителем военной элиты страны. Однако уже через несколько месяцев после назначения он исчез из публичного пространства, а позже был снят со всех должностей.

В 2024 году против него официально начали расследование по коррупционному делу, после чего политика исключили из Коммунистической партии Китая.

Вэй Фэнхэ более 40 лет служил в ракетных войсках

Вэй Фэнхэ занимал должность министра обороны с 2018 по 2023 год и считался одним из наиболее влиятельных генералов китайской армии.

Большую часть своей карьеры он провел в ракетных войсках КНР, пройдя путь от офицера до командующего этим видом войск. В 2012 году ему было присвоено звание генерал-полковника.

После ухода с поста министра его имя также оказалось в центре коррупционного расследования. В 2024 году Вэя исключили из партии, а затем передали дело в суд.

В Китае продолжается масштабная антикоррупционная кампания

Приговоры бывшим министрам стали частью масштабной кампании по борьбе с коррупцией, которую власти Китая ведут уже несколько лет. Особенно активно проверки затронули военное руководство и чиновников высокого ранга.

Ранее китайские СМИ сообщали о расследованиях в отношении высокопоставленных генералов Центрального военного совета, включая начальника Объединенного штаба Лю Чжэньли и заместителя председателя ЦВС Чжан Юся.

Под антикоррупционные расследования попадают не только представители армии. В последние месяцы в Китае вынесли несколько громких приговоров чиновникам и бывшим руководителям государственных структур.

Так, экс-глава Государственного управления по делам спорта Го Чжунвэнь был осужден за получение взяток на сотни миллионов юаней. Аналогичный приговор ранее получил бывший высокопоставленный чиновник провинции Хайнань Лю Синтай, которого следствие обвинило в коррупционных схемах при распределении контрактов и бюджетных средств.

На фоне этих процессов китайские власти демонстрируют, что даже представители высшего военного и политического руководства не защищены от суровых наказаний.