«Серьезная провокация»: Азербайджан выступил с жестким заявлением в адрес России

МИД Азербайджана выступил с резким заявлением в адрес российской стороны после выхода в эфир телепрограммы с демонстрацией, как утверждается, искаженной карты страны. Баку расценил произошедшее как недопустимый политический шаг и потребовал официальных разъяснений, сообщает Lada.kz.

Что стало причиной дипломатической реакции

Поводом для заявления стала программа «Время покажет», вышедшая 6 мая на «Первом канале». По словам азербайджанской стороны, в эфире была продемонстрирована карта, не соответствующая официальным границам государства, а также использовались формулировки, которые в Баку считают некорректными.

В частности, в заявлении МИД отмечается, что в передаче упоминался несуществующий «Нагорный Карабах», что было воспринято как искажение текущих реалий.

Позиция Баку: территориальная целостность восстановлена

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность страны полностью восстановлены и признаны на международном уровне.

По его словам, эта позиция разделяется и рядом государств, включая Россию, что делает произошедшее особенно чувствительным с дипломатической точки зрения.

Обвинения в политической манипуляции

В МИД Азербайджана заявили, что использование устаревших или, как утверждается, недостоверных географических обозначений в эфире государственного телеканала противоречит ранее озвученным заявлениям российской стороны о признании территориальной целостности страны.

Баку назвал подобные материалы «серьезной провокацией» и формой политической манипуляции, которая, по мнению ведомства, может негативно влиять на двусторонние отношения.

Требование официальных разъяснений

Азербайджанская сторона подчеркнула, что подобные случаи недопустимы в контексте добрососедских отношений и взаимного уважения между государствами.

МИД республики ожидает от российской стороны четкого объяснения ситуации, а также принятия мер, которые позволят избежать повторения подобных инцидентов в будущем.