Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
09.05.2026, 09:38

Какие популярные завтраки могут навредить здоровью — мнение специалистов

Новости Мира

Некоторые привычные варианты завтрака могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта и общее самочувствие. Специалисты отмечают, что сочетание определённых продуктов по утрам способно провоцировать вздутие, тяжесть и повышение кислотности. В список нежелательных завтраков вошли как сладкие, так и жирные блюда, а также популярные напитки натощак, передаёт Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

Фото pixabay.com
Медики обращают внимание, что утренний приём пищи играет важную роль в работе организма, однако не все популярные варианты завтрака одинаково полезны.

Одним из наиболее нежелательных вариантов специалисты называют свежую выпечку, в том числе круассаны и сдобные изделия. Такие продукты содержат большое количество рафинированной муки, сахара и жиров, что может замедлять пищеварение и вызывать брожение в кишечнике.

Также в список вредных завтраков входят бутерброды с колбасными изделиями на белом хлебе. Белый хлеб отличается высоким гликемическим индексом и низким содержанием полезных веществ, а переработанное мясо содержит соль, консерванты и насыщенные жиры. Подобное сочетание создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Отдельное внимание специалисты уделяют напиткам, употребляемым натощак. Речь идёт о кофе и цитрусовых соках, которые стимулируют выработку желудочной кислоты. При отсутствии пищи это может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и дискомфорт.

Нежелательными также считаются сладкие йогурты с добавками, каши быстрого приготовления с высоким содержанием сахара, а также традиционные жирные завтраки, включающие бекон и жареные продукты. Такие блюда могут приводить к чувству тяжести и снижению активности в течение дня.

В целом специалисты подчёркивают, что чрезмерно жирные, сладкие и переработанные продукты на завтрак могут негативно сказываться на пищеварении и общем самочувствии, особенно при регулярном употреблении.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь