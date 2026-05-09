Какие популярные завтраки могут навредить здоровью — мнение специалистов

Некоторые привычные варианты завтрака могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта и общее самочувствие. Специалисты отмечают, что сочетание определённых продуктов по утрам способно провоцировать вздутие, тяжесть и повышение кислотности. В список нежелательных завтраков вошли как сладкие, так и жирные блюда, а также популярные напитки натощак, передаёт Lada.kz со ссылкой на aif.ru .

Медики обращают внимание, что утренний приём пищи играет важную роль в работе организма, однако не все популярные варианты завтрака одинаково полезны.

Одним из наиболее нежелательных вариантов специалисты называют свежую выпечку, в том числе круассаны и сдобные изделия. Такие продукты содержат большое количество рафинированной муки, сахара и жиров, что может замедлять пищеварение и вызывать брожение в кишечнике.

Также в список вредных завтраков входят бутерброды с колбасными изделиями на белом хлебе. Белый хлеб отличается высоким гликемическим индексом и низким содержанием полезных веществ, а переработанное мясо содержит соль, консерванты и насыщенные жиры. Подобное сочетание создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Отдельное внимание специалисты уделяют напиткам, употребляемым натощак. Речь идёт о кофе и цитрусовых соках, которые стимулируют выработку желудочной кислоты. При отсутствии пищи это может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и дискомфорт.

Нежелательными также считаются сладкие йогурты с добавками, каши быстрого приготовления с высоким содержанием сахара, а также традиционные жирные завтраки, включающие бекон и жареные продукты. Такие блюда могут приводить к чувству тяжести и снижению активности в течение дня.

В целом специалисты подчёркивают, что чрезмерно жирные, сладкие и переработанные продукты на завтрак могут негативно сказываться на пищеварении и общем самочувствии, особенно при регулярном употреблении.