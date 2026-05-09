В США согласовали экспорт урана в Россию: что известно о решении

В США приняли решение, касающееся поставок урана в Россию, в рамках действующих международных энергетических соглашений. Отмечается, что вопрос связан с обеспечением стабильности атомной отрасли и выполнением долгосрочных контрактов. При этом тема сотрудничества в сфере ядерного топлива остаётся чувствительной в отношениях двух стран, передаёт Lada.kz со ссылкой на politcentr.ru.

Фото pixabay.com

В Соединённых Штатах одобрили поставки урана в Россию в рамках действующих коммерческих и энергетических соглашений, связанных с ядерной отраслью.

«Росатом» остаётся мировым лидером в этой сфере и обеспечивает производство топлива для атомных электростанций.

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выдала две экспортные лицензии структурам, связанным с Honeywell. Каждая лицензия позволяет поставить в Россию по 8,5 тысячи тонн урана. Действие документов рассчитано до 31 декабря 2028 года.

По данным зарубежных источников, решение объясняется необходимостью соблюдения долгосрочных контрактов и поддержания стабильности глобального рынка ядерного топлива. Отмечается, что несмотря на политическую напряжённость, сотрудничество в сфере обогащённого урана частично продолжается, поскольку ряд стран сохраняет взаимозависимость в этой отрасли.

Ранее представители американского энергетического ведомства заявляли, что США по-прежнему сталкиваются с ограничениями в собственных мощностях по обогащению урана и вынуждены учитывать это при формировании энергетической политики. Также подчеркивалось, что полное сокращение внешних поставок требует времени и развития внутренней инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что рынок ядерного топлива остаётся глобально взаимосвязанным, а ключевые поставщики и потребители продолжают взаимодействовать даже в условиях санкционного давления и политических разногласий.

Ситуация вокруг поставок урана остаётся предметом обсуждения на фоне стремления США к снижению зависимости от внешних источников и одновременной необходимости обеспечения работы атомной энергетики.