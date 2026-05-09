09.05.2026, 10:45

В США согласовали экспорт урана в Россию: что известно о решении

Новости Мира

В США приняли решение, касающееся поставок урана в Россию, в рамках действующих международных энергетических соглашений. Отмечается, что вопрос связан с обеспечением стабильности атомной отрасли и выполнением долгосрочных контрактов. При этом тема сотрудничества в сфере ядерного топлива остаётся чувствительной в отношениях двух стран, передаёт Lada.kz со ссылкой на politcentr.ru.

Фото pixabay.com
В Соединённых Штатах одобрили поставки урана в Россию в рамках действующих коммерческих и энергетических соглашений, связанных с ядерной отраслью.

«Росатом» остаётся мировым лидером в этой сфере и обеспечивает производство топлива для атомных электростанций.

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выдала две экспортные лицензии структурам, связанным с Honeywell. Каждая лицензия позволяет поставить в Россию по 8,5 тысячи тонн урана. Действие документов рассчитано до 31 декабря 2028 года.

По данным зарубежных источников, решение объясняется необходимостью соблюдения долгосрочных контрактов и поддержания стабильности глобального рынка ядерного топлива. Отмечается, что несмотря на политическую напряжённость, сотрудничество в сфере обогащённого урана частично продолжается, поскольку ряд стран сохраняет взаимозависимость в этой отрасли.

Ранее представители американского энергетического ведомства заявляли, что США по-прежнему сталкиваются с ограничениями в собственных мощностях по обогащению урана и вынуждены учитывать это при формировании энергетической политики. Также подчеркивалось, что полное сокращение внешних поставок требует времени и развития внутренней инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что рынок ядерного топлива остаётся глобально взаимосвязанным, а ключевые поставщики и потребители продолжают взаимодействовать даже в условиях санкционного давления и политических разногласий.

Ситуация вокруг поставок урана остаётся предметом обсуждения на фоне стремления США к снижению зависимости от внешних источников и одновременной необходимости обеспечения работы атомной энергетики.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь