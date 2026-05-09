18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.05.2026, 14:59

Какие продукты считаются лечебными и действительно помогают организму

Новости Мира 0 515

Некоторые продукты питания способны оказывать положительное влияние на организм и использоваться как часть лечебного рациона. Специалисты отмечают, что правильно подобранное питание помогает поддерживать здоровье, снижать риски хронических заболеваний и улучшать общее самочувствие. При этом врачи подчеркивают, что лечебные продукты не заменяют полноценное медицинское лечение, передаёт Lada.kz со ссылкой на medaboutme.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Специалисты в области питания и медицины отмечают, что ряд продуктов может благоприятно влиять на состояние организма благодаря содержанию витаминов, минералов, клетчатки и других полезных веществ.

Одним из наиболее полезных продуктов традиционно считаются овощи и фрукты. Они содержат антиоксиданты, пищевые волокна и витамины, которые помогают поддерживать иммунную систему и работу внутренних органов. Особое внимание специалисты советуют уделять сезонным продуктам и разнообразию рациона.

Также важную роль в лечебном питании играют кисломолочные продукты. Они способствуют поддержанию микрофлоры кишечника и нормальному пищеварению. По мнению экспертов, регулярное употребление таких продуктов может положительно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.

Полезными считаются и продукты с высоким содержанием белка — рыба, нежирное мясо, бобовые и орехи. Белок необходим организму для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и нормальной работы иммунной системы. При этом специалисты рекомендуют избегать чрезмерного употребления переработанных продуктов и фастфуда.

Отдельное внимание врачи уделяют цельнозерновым продуктам и клетчатке. По данным специалистов, достаточное количество пищевых волокон в рационе помогает работе кишечника и может снижать риск воспалительных заболеваний.

Эксперты подчеркивают, что лечебное питание должно подбираться индивидуально с учетом возраста, состояния здоровья и рекомендаций врачей. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, диабетом и нарушениями обмена веществ.

При этом медики напоминают, что даже самые полезные продукты не являются универсальным средством лечения и должны рассматриваться как часть комплексного подхода к здоровому образу жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь