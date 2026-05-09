Почему люди просыпаются в 5 утра: что об этом говорят ученые и врачи

Многие люди регулярно просыпаются ранним утром без будильника и не всегда понимают причины такого явления. Специалисты связывают это с работой биологических часов, уровнем гормонов и состоянием нервной системы. По словам врачей, ранние пробуждения могут быть как вариантом нормы, так и сигналом накопленного стресса или нарушений сна, передаёт Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

Специалисты в области сомнологии и психологии отмечают, что феномен раннего пробуждения встречается достаточно часто. Многие люди просыпаются около 5 часов утра или даже раньше, несмотря на отсутствие будильника и внешних раздражителей.

По словам врачей, ключевую роль в этом процессе играют циркадные ритмы - внутренние биологические часы человека. Они регулируют сон, бодрствование, температуру тела, обмен веществ и выработку гормонов. При стабильном режиме сна организм способен заранее готовиться к пробуждению.

Эксперты объясняют, что в предрассветные часы в организме происходят изменения гормонального фона. В это время уровень мелатонина, отвечающего за сон, постепенно снижается, а выработка кортизола начинает увеличиваться, подготавливая человека к бодрствованию. На фоне таких процессов сон может становиться более поверхностным, из-за чего человек внезапно просыпается.

Специалисты также обращают внимание на влияние стресса и тревожности. По мнению сомнологов, нервная система человека может оставаться в состоянии повышенного напряжения даже ночью. Особенно часто ранние пробуждения возникают у людей, которые испытывают эмоциональное перенапряжение, постоянно думают о работе, важных событиях или находятся в состоянии хронической усталости.

Кроме того, врачи отмечают, что ночью человек становится более восприимчивым к тревожным мыслям. Именно поэтому проблемы и переживания в ранние часы могут казаться более серьезными, чем днем.

При этом специалисты подчеркивают, что единичные ранние пробуждения не считаются опасными. Однако если ситуация повторяется регулярно и сопровождается усталостью, раздражительностью и ухудшением самочувствия, это может говорить о нарушении сна или тревожно-депрессивном состоянии.

Для нормализации сна врачи советуют соблюдать режим дня, отказаться от использования гаджетов перед сном, сократить употребление кофеина вечером и избегать эмоциональных перегрузок. Если же ранние пробуждения становятся постоянными и мешают полноценному отдыху, специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к врачу.