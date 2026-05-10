Мировые запасы нефти сокращаются — аналитики предупреждают о риске дефицита

Мировые запасы нефти в апреле 2026 года сократились почти на 200 миллионов баррелей, что стало рекордным снижением за последние годы. Эксперты связывают ситуацию с напряженностью на Ближнем Востоке и перебоями поставок через ключевые транспортные маршруты. Аналитики предупреждают, что при сохранении текущих тенденций рынок может столкнуться с серьезным дефицитом топлива и новым скачком цен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg .

Мировые запасы нефти продолжают сокращаться рекордными темпами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным аналитиков S&P Global Energy и Goldman Sachs, только за апрель 2026 года объемы нефти в глобальных хранилищах уменьшились почти на 200 миллионов баррелей.

Как отмечают эксперты, скорость сокращения резервов стала беспрецедентной. В среднем запасы уменьшались на 6,6 миллиона баррелей в сутки. При этом снижение происходило даже несмотря на падение мирового спроса на нефть, вызванное ростом цен на сырье.

Аналитики связывают ситуацию с продолжающимся кризисом вокруг Ирана и перебоями поставок нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли. По оценкам S&P, за последние месяцы мировой рынок уже потерял около миллиарда баррелей поставок.

В Goldman Sachs сообщили, что мировые запасы нефти приблизились к минимальным значениям за последние восемь лет. Сейчас имеющихся резервов достаточно примерно на 101 день мирового потребления. По прогнозам банка, к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней, что станет самым низким уровнем с 2018 года.

Эксперты подчеркивают, что значительная часть имеющихся запасов не может быть использована полностью, поскольку нефть необходима для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и экспортных терминалов. Из-за этого реальный доступный объем резервов значительно ниже формальных показателей.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация на рынке нефтепродуктов. В Европе запасы авиационного топлива в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен снизились до минимального уровня за шесть лет. Аналогичные риски дефицита фиксируются и в США, где продолжается быстрое сокращение стратегических резервов.

Аналитики JPMorgan предупреждают, что при дальнейшем ограничении поставок некоторые страны могут столкнуться с так называемым «операционным стрессом» уже в ближайшие месяцы. Наиболее уязвимыми называют импортозависимые государства Азии, включая Индонезию, Вьетнам, Пакистан и Филиппины.

На фоне происходящего цены на нефть и топливо продолжают расти, усиливая инфляционное давление на мировую экономику. По мнению экспертов, если ситуация с поставками не стабилизируется, рынок может приблизиться к критической точке, когда дальнейший рост цен начнет резко снижать мировой спрос на топливо.