Иран пригрозил масштабным ударом по военным базам США

Иран выступил с жестким предупреждением в адрес США на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Тегеране заявили, что в случае новых атак американские военные объекты в регионе могут подвергнуться массированным ударам. Напряженность между странами усиливается после серии инцидентов в районе Ормузского пролива и взаимных обвинений сторон, сообщает Lada.kz со сылкой на Tasnim .

Иранские власти предупредили США о возможном нанесении масштабных ударов по американским военным базам и кораблям в случае дальнейшей эскалации конфликта. Соответствующие заявления прозвучали на фоне продолжающегося противостояния в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

По данным западных СМИ, представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что иранские ракеты и беспилотники уже находятся в готовности для атак по американским объектам в регионе. В Тегеране подчеркнули, что ответ последует в случае новых ударов по иранским нефтяным танкерам или военной инфраструктуре.

Обострение произошло после серии инцидентов в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Иран обвинил США в атаках на нефтяные суда и нарушении режима прекращения огня, тогда как Вашингтон заявил о необходимости защиты собственных сил и коммерческого судоходства.

По информации Reuters, американские военные ранее нанесли удары по ряду объектов на территории Ирана, включая площадки запуска ракет и беспилотников. В ответ Тегеран сообщил об атаках на американские военные корабли в акватории Персидского залива.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис стал одним из самых серьезных за последние годы. Спутниковые снимки, опубликованные рядом западных изданий, свидетельствуют о повреждениях американской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке после предыдущих иранских ударов.

Несмотря на резкую риторику, дипломатические контакты между сторонами продолжаются. По данным западных СМИ, США ожидают ответа Ирана на предложения по временному прекращению огня. Однако в Вашингтоне и Тегеране признают, что ситуация остается крайне напряженной, а риск дальнейшей эскалации сохраняется.