Температура воды в Каспийском море
10.05.2026, 10:37

Учёные раскрыли причины ускоренного таяния льда в Антарктиде

Новости Мира 0 307

Учёные установили новые факторы, которые ускоряют таяние антарктических ледников и оказывают влияние на глобальный климат. По их данным, процесс связан не только с повышением температуры воздуха, но и с изменениями океанических течений и внутренними подлёдными процессами. Исследование позволяет более точно оценить риски роста уровня Мирового океана, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Euronews

 

Фото pixabay.com

Учёные продолжают изучать причины ускоренного таяния льда в Антарктиде, которое в последние десятилетия стало одной из ключевых климатических проблем планеты. Новые данные показывают, что этот процесс имеет более сложную природу, чем считалось ранее, и обусловлен сразу несколькими взаимосвязанными факторами.

Одним из основных механизмов исследователи называют воздействие океана. Тёплые воды проникают под шельфовые ледники и разрушают их снизу, что значительно ускоряет потерю льда. Шельфовые ледники выполняют роль естественных барьеров, удерживающих ледяные массы на суше, поэтому их ослабление приводит к более быстрому сползанию льда в океан.

Кроме того, учёные отмечают важную роль рельефа под ледниками. Каналообразные структуры и неровности на их нижней поверхности способствуют задержке тёплой воды, усиливая локальное таяние. В результате ледяные массы становятся менее устойчивыми и быстрее теряют объём.

Также исследователи указывают на влияние изменений океанических процессов в Южном океане. Накопленное тепло в воде, которое долгое время оставалось скрытым, постепенно высвобождается и усиливает таяние морского льда.

Отдельное внимание уделяется так называемым «ледникам Судного дня», таким как Туэйтса, разрушение которых уже ускоряется. Их деградация может привести к значительному повышению уровня Мирового океана в будущем.

Специалисты подчёркивают, что сочетание этих факторов делает процесс таяния льда в Антарктиде более динамичным и менее предсказуемым. По их оценкам, дальнейшие изменения в регионе способны оказать существенное влияние на глобальную климатическую систему и уровень моря.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь