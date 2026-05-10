Учёные раскрыли причины ускоренного таяния льда в Антарктиде

Учёные установили новые факторы, которые ускоряют таяние антарктических ледников и оказывают влияние на глобальный климат. По их данным, процесс связан не только с повышением температуры воздуха, но и с изменениями океанических течений и внутренними подлёдными процессами. Исследование позволяет более точно оценить риски роста уровня Мирового океана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

Учёные продолжают изучать причины ускоренного таяния льда в Антарктиде, которое в последние десятилетия стало одной из ключевых климатических проблем планеты. Новые данные показывают, что этот процесс имеет более сложную природу, чем считалось ранее, и обусловлен сразу несколькими взаимосвязанными факторами.

Одним из основных механизмов исследователи называют воздействие океана. Тёплые воды проникают под шельфовые ледники и разрушают их снизу, что значительно ускоряет потерю льда. Шельфовые ледники выполняют роль естественных барьеров, удерживающих ледяные массы на суше, поэтому их ослабление приводит к более быстрому сползанию льда в океан.

Кроме того, учёные отмечают важную роль рельефа под ледниками. Каналообразные структуры и неровности на их нижней поверхности способствуют задержке тёплой воды, усиливая локальное таяние. В результате ледяные массы становятся менее устойчивыми и быстрее теряют объём.

Также исследователи указывают на влияние изменений океанических процессов в Южном океане. Накопленное тепло в воде, которое долгое время оставалось скрытым, постепенно высвобождается и усиливает таяние морского льда.

Отдельное внимание уделяется так называемым «ледникам Судного дня», таким как Туэйтса, разрушение которых уже ускоряется. Их деградация может привести к значительному повышению уровня Мирового океана в будущем.

Специалисты подчёркивают, что сочетание этих факторов делает процесс таяния льда в Антарктиде более динамичным и менее предсказуемым. По их оценкам, дальнейшие изменения в регионе способны оказать существенное влияние на глобальную климатическую систему и уровень моря.