Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
10.05.2026, 11:19

Кардиолог назвала самый полезный вид бани: сауна, хамам или парная

Новости Мира 0 371

Разные виды бань по-разному воздействуют на организм из-за отличий в температуре и уровне влажности. Кардиолог объяснила, какой вариант считается наиболее мягким и безопасным для сердечно-сосудистой системы. По её словам, выбор зависит от состояния здоровья и индивидуальной переносимости тепловых нагрузок, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Каждый вид бани — сауна, хамам и русская парная — имеет свои особенности, которые по-разному влияют на организм человека. Об этом рассказала кардиолог Гульнара Орлова, пояснив различия в температурном режиме, влажности и нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Финская сауна отличается высокой температурой — до 110 °C — при низкой влажности, которая составляет примерно 10–20%. В таких условиях организм испытывает выраженную тепловую нагрузку: сосуды расширяются, усиливается потоотделение, а частота сердечных сокращений заметно увеличивается. По словам врача, это можно сравнить с умеренной кардионагрузкой, поэтому сауна подходит людям с хорошей физической подготовкой.

Хамам, напротив, считается наиболее щадящим вариантом. Температура здесь обычно держится в пределах 35–55 °C, а влажность почти достигает 100%. Благодаря этому тепло переносится легче, а нагрузка на сердце минимальна. Такой формат парной подходит людям, которые плохо переносят жару или только начинают посещать банные процедуры.

Русская баня занимает промежуточное положение между сауной и хамамом. Температура в ней варьируется примерно от 50 до 100 °C при влажности 40–70%. Она сочетает интенсивный прогрев и воздействие пара, а также часто включает контрастные процедуры — обливание холодной водой или выход на свежий воздух. Это способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц.

Кардиолог отмечает, что ни один из видов бань не является лечебной процедурой, однако может использоваться как способ расслабления и снижения стресса. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма и не перегружать сердечно-сосудистую систему.

Также специалист подчеркнула, что существуют общие противопоказания для посещения любых бань. К ним относятся острые инфекционные и воспалительные заболевания, высокая температура, нестабильное артериальное давление, тяжёлые сердечно-сосудистые патологии, а также недавно перенесённые инфаркт или инсульт.

По словам врача, главное правило — умеренность и внимательное отношение к собственному самочувствию.

