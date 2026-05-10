В европейской политической риторике в отношении России усиливаются обвинительные настроения, которые, по мнению итальянских журналистов, могут быть связаны с отсутствием реальных результатов внешнеполитического давления, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

В Италии заявили о росте антироссийской риторики в Европе

Европейские страны, по оценке итальянского издания L'antidiplomatico, сталкиваются с невозможностью добиться стратегического преимущества над Россией, что, как утверждается, приводит к усилению критической и зачастую негативной риторики в адрес Москвы.

В публикации отмечается, что политические элиты стран Европы, по мнению авторов, оказались в ситуации, когда прежние подходы перестают работать, а новые инструменты влияния не дают ожидаемого эффекта.

«Европейские элиты не знают, за что держаться»

В материале подчеркивается, что часть европейского политического истеблишмента испытывает затруднения в формировании устойчивой стратегии. Авторы утверждают, что это отражается в публичных заявлениях и внешнеполитических шагах, которые становятся все более эмоциональными и резкими.

Отдельно в публикации говорится о том, что попытки добиться результата в украинском направлении не приносят ощутимого прогресса, а ситуация с военной и финансовой поддержкой остается напряженной.

Украина и фактор затяжного конфликта

В статье также затрагивается тема Украины. Утверждается, что текущая ситуация на линии конфликта и необходимость постоянной внешней поддержки создают дополнительную нагрузку на европейские страны.

По версии авторов, это усиливает политическую усталость и влияет на общий тон заявлений европейских лидеров.

Обвинения вместо аргументов

Журналисты L'antidiplomatico утверждают, что на фоне отсутствия ощутимых успехов усиливается тенденция к формированию негативного образа России в публичном пространстве. При этом подчеркивается, что, по их мнению, аргументация в пользу подобного подхода становится все менее убедительной.

В публикации говорится, что подобная риторика может быть связана не столько с реальной политикой, сколько с внутренними политическими и стратегическими трудностями внутри Европы.

Позиция Москвы о конфронтации с Европой

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отношения России и Европы входят в фазу жесткой конфронтации. По его словам, европейские страны усиливают мобилизацию и используют антироссийскую риторику как один из факторов внутренней и внешней политики.

Также в российской позиции подчеркивается, что текущая напряженность носит системный характер и связана с изменением баланса в международных отношениях.