Неожиданное появление Миллы Йовович без косметики взбудоражило интернет

50-летняя актриса Милла Йовович опубликовала новое видео без макияжа, вызвав активное обсуждение в соцсетях. Поклонники отметили, что звезда заметно изменилась, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Милла Йовович показала себя без макияжа

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в социальных сетях новым видео, на котором предстала без косметики и укладки. Звезда отказалась от привычного образа и появилась с зачесанными назад волосами, продемонстрировав естественный внешний вид.

Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и вызвала активное обсуждение в комментариях.

Реакция поклонников: «не узнали на видео»

Многие пользователи отметили, что актриса выглядит иначе, чем на недавних публичных выходах и фотосессиях. В комментариях появились многочисленные реакции, в которых фанаты обсуждали возрастные изменения звезды и ее новый образ.

Некоторые написали, что не сразу узнали актрису, а другие обратили внимание на естественность и отсутствие ретуши.

Выходы на публику и обсуждение внешности

Ранее Милла Йовович привлекла внимание на показе бренда Miu Miu в рамках Недели моды в Париже. Тогда актриса вышла на подиум в стильном образе, а пользователи сети обсуждали ее фигуру, отмечая, что она стала заметно стройнее.

Появление звезды на модном шоу также вызвало широкий резонанс в интернете.

Отдых с семьей и личные кадры

До этого актриса делилась снимками с отдыха на Гавайях и в штате Юта. На фотографиях она была запечатлена вместе с супругом, режиссером Пол У. С. Андерсон. Пара провела время у океана на закате, а кадры вызвали теплую реакцию у поклонников.