Секрет долголетия раскрыт: психолог назвал главную черту людей, доживающих до 100 лет

Психолог рассказал, какая черта характера чаще всего встречается у долгожителей и оказывается важнее оптимизма и эмоционального настроя, сообщает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

Дисциплина вместо «вечного позитива»

Считается, что долгую и счастливую жизнь обеспечивает умение радоваться мелочам и сохранять позитивный настрой. Однако специалисты отмечают, что одних эмоций для долголетия недостаточно.

По словам психолога Георгия Алексеева, куда более значимую роль играет дисциплинированность — устойчивая привычка соблюдать режим и следовать установленным правилам в отношении здоровья и образа жизни.

Что отличает долгожителей

Эксперт подчеркивает, что именно дисциплина помогает человеку системно заботиться о своем организме на протяжении многих лет.

Речь идет не об отдельных усилиях, а о стабильном образе жизни: регулярном питании, физической активности и внимательном отношении к рекомендациям врачей. Такой подход снижает нагрузку на организм и помогает сохранять ресурсы в зрелом возрасте.

Режим сна и физическая активность

Одним из ключевых факторов, связанных с дисциплиной, считается стабильный режим сна. Люди, придерживающиеся четкого графика, как правило, легче засыпают и лучше восстанавливаются.

Также важную роль играет регулярная физическая активность. Даже умеренные нагрузки помогают поддерживать тонус организма и снижают влияние стресса, который с возрастом становится более ощутимым.

Питание и медицинские рекомендации

Дисциплинированные люди чаще соблюдают принципы сбалансированного питания и не игнорируют назначения специалистов. Это позволяет уменьшить риски развития хронических заболеваний и поддерживать стабильное состояние здоровья.

По словам психолога, именно последовательность в таких привычках дает более устойчивый эффект, чем разовые попытки «начать здоровую жизнь».

Почему эмоций недостаточно

Жизнерадостность, как отмечает эксперт, не является устойчивой чертой характера — она зависит от внешних обстоятельств и уровня стресса. Поэтому полагаться только на позитивный настрой в вопросах здоровья нельзя.

Дисциплина же работает как система, которая помогает человеку выдерживать нагрузку и снижать последствия стресса за счет стабильного образа жизни.