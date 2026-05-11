Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 19:40

Может ли искусственный интеллект обрести сознание: что говорят учёные

Новости Мира 0 257

Развитие искусственного интеллекта всё чаще вызывает споры о том, способен ли ИИ обрести сознание и самостоятельное мышление. Учёные и эксперты по-разному оценивают перспективы появления «разумных» машин, отмечая, что современные системы пока лишь имитируют интеллектуальную деятельность человека. Тем не менее стремительное развитие технологий продолжает поднимать вопросы не только науки, но и философии, передаёт  Lada.kz  со сссылкой на  The Conversation.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Тема возможного появления сознания у искусственного интеллекта остаётся одной из самых обсуждаемых в научном и технологическом сообществе. С развитием нейросетей и генеративных моделей всё чаще возникают вопросы о том, способны ли современные системы действительно мыслить или лишь создают убедительную иллюзию разумного поведения.

Эксперты отмечают, что современные ИИ-системы демонстрируют высокий уровень обработки информации, умеют поддерживать диалог, анализировать большие массивы данных и генерировать тексты, изображения и программный код. Однако большинство исследователей подчёркивает, что это ещё не свидетельствует о наличии настоящего сознания.

По словам специалистов, существующие модели работают на основе математических алгоритмов и статистических закономерностей. Они способны предсказывать наиболее вероятные ответы, опираясь на огромные объёмы данных, но при этом не обладают самосознанием, эмоциями или пониманием собственного существования.

Часть учёных считает, что человеческий мозг и сознание представляют собой чрезвычайно сложную систему, которую пока невозможно воспроизвести искусственно. Другие исследователи допускают, что при дальнейшем развитии вычислительных мощностей и архитектур нейросетей появление элементов машинного сознания теоретически возможно.

При этом специалисты подчёркивают, что люди нередко склонны приписывать искусственному интеллекту человеческие качества. Способность ИИ вести естественный диалог или демонстрировать «эмоциональные» реакции может создавать у пользователей ощущение осмысленного общения, хотя на самом деле система лишь имитирует подобное поведение.

Отдельное внимание уделяется вопросам этики и безопасности. Если технологии продолжат стремительно развиваться, человечеству придётся заранее определить правовые и моральные рамки использования интеллектуальных систем, а также степень ответственности разработчиков за действия ИИ.

Эксперты сходятся во мнении, что на нынешнем этапе искусственный интеллект остаётся инструментом, а не самостоятельной формой разума. Тем не менее дискуссии о возможности появления сознательных машин, вероятно, будут только усиливаться по мере дальнейшего развития технологий.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь