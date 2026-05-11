Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
«Сдают пачками»: почему владельцы массово избавляются от китайских автомобилей

Новости Мира

На рынке подержанных автомобилей в России заметно вырос поток китайских машин в трейд-ин — владельцы массово избавляются от Haval и Chery после нескольких лет эксплуатации, сообщает Lada.kz со ссылкой на pg12.ru.

Фото: ПроГород

Фраза менеджера одного из дилерских центров Haval о том, что автомобили «сдают пачками», быстро разошлась по автомобильным форумам и стала своеобразным символом новой тенденции.

Если ещё несколько лет назад китайские автомобили на вторичном рынке были редкостью, то сегодня они всё чаще оказываются на площадках трейд-ин. Речь идёт не об единичных случаях, а о системном потоке машин, в первую очередь популярных моделей Haval и Chery.

Три причины, которые «выдавливают» владельцев из машин

Эксперты и участники рынка выделяют несколько ключевых факторов, которые одновременно усилили давление на владельцев.

Обновление внутри бренда

Часть автомобилистов просто меняет машину на более дорогую модель того же производителя. Владельцы бюджетных кроссоверов быстро переходят на более оснащённые версии, используя трейд-ин как удобный инструмент обновления без самостоятельной продажи.

Кредитная нагрузка и дорогие платежи

В последние годы значительная доля китайских автомобилей в России покупалась в кредит. На фоне высокой ключевой ставки ежемесячные платежи остаются ощутимыми, а финансовая нагрузка — высокой.

Владельцы всё чаще приходят к выводу, что проще сдать автомобиль, закрыть обязательства и сократить потери, чем продолжать платить кредит при падающей рыночной стоимости машины.

Резкое падение стоимости

Одним из самых болезненных факторов стало снижение остаточной цены. За первый год эксплуатации китайский автомобиль может терять до 40% стоимости, а за несколько лет — до 60–70%.

На этом фоне владельцы сталкиваются с неприятной реальностью: относительно свежий кроссовер на вторичке оценивается значительно ниже ожидаемого уровня ликвидности.

Что разочаровывает владельцев на практике

Помимо финансовых причин, часть автомобилистов указывает и на эксплуатационные сложности, которые ускоряют решение о продаже.

Среди них — появление коррозии уже после первой зимы эксплуатации у ряда моделей, включая жалобы на Haval F7 и Jolion. Владельцы отмечают, что локальные очаги ржавчины появляются быстрее, чем ожидалось для автомобилей этой ценовой категории.

Ещё один фактор — доступность запчастей. Несмотря на обещания производителей, в реальности отдельные комплектующие могут поставляться с задержками, а ремонт затягивается на недели.

Дополнительное напряжение создаёт и нестабильность дилерской сети: смена собственников, закрытие центров или переход под другие бренды иногда приводит к проблемам с гарантийным обслуживанием.

Рынок не падает — он перестраивается

Несмотря на рост трейд-ин, массового ухода китайских автомобилей с дорог не происходит. Напротив, рынок проходит этап активной ротации.

Часть владельцев разочаровывается и продаёт машины, но их место занимают новые покупатели, которые изначально рассматривают китайские бренды как доступный и технологичный вариант с ограниченным сроком владения.

Таким образом, формируется новая модель поведения: автомобиль воспринимается не как долгосрочная инвестиция, а как средство передвижения на несколько лет с последующей заменой.

Вывод рынка: романтика закончилась, началась математика

Ситуацию участники рынка описывают просто: ожидания первых покупателей китайских авто столкнулись с реальной экономикой владения.

Для одних это стало разочарованием и причиной продажи, для других — привычной схемой эксплуатации. Рынок постепенно приходит к более прагматичной модели, где ключевыми становятся не эмоции, а расчёт стоимости владения.

