18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.05.2026, 11:40

«Знаете об этом?»: Нетаньяху заявил о названных в его честь улицах в Иране

Новости Мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS News заявил, что в Иране якобы называют улицы его именем и используют его прозвище в повседневной речи. Тегеран эти утверждения публично не комментировал, сообщает Lada.kz. 

Фото: Getty Images

Заявления в интервью американскому телеканалу

В разговоре с CBS News израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что, по его словам, в Иране якобы существуют улицы, названные в его честь.

«В Иране в мою честь называют улицы. Вы знаете об этом?» — отметил он.

Нетаньяху добавил, что в иранском обществе, по его утверждению, также используется его давнее прозвище — «Биби», а некоторые жители называют его «дорогой Биби» (Bibi joon).

Упоминания о переименовании улиц и роли США

В том же интервью премьер Израиля заявил, что, по его информации, в Иране якобы переименовывают улицы и в честь американского президента, который «возглавляет борьбу» против Тегерана.

При этом он отметил, что такие инициативы, по его словам, могут пресекаться со стороны Корпуса стражей исламской революции — Корпус стражей исламской революции, который, как он утверждает, контролирует подобные процессы внутри страны.

Прозвище «Биби» и его происхождение

Прозвище «Биби» давно закрепилось за Нетаньяху и используется как в СМИ, так и в политической среде.

По одной из версий, так его называли в семье с детства. По другой — прозвище появилось во время его обучения в США. Со временем оно стало широко известным и используется в международной политической риторике.

Контекст заявлений о конфликте с Ираном

В том же интервью израильский премьер заявил, что противостояние с Ираном продолжается. По его словам, у Тегерана остаются запасы обогащённого урана и другие элементы ядерной программы, которые, как он считает, представляют угрозу.

Нетаньяху также обвинил Иран в поддержке союзных вооружённых групп и развитии программы баллистических ракет, подчеркнув, что ситуация остаётся напряжённой.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь