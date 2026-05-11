«Знаете об этом?»: Нетаньяху заявил о названных в его честь улицах в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS News заявил, что в Иране якобы называют улицы его именем и используют его прозвище в повседневной речи. Тегеран эти утверждения публично не комментировал, сообщает Lada.kz.

Заявления в интервью американскому телеканалу

В разговоре с CBS News израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что, по его словам, в Иране якобы существуют улицы, названные в его честь.

«В Иране в мою честь называют улицы. Вы знаете об этом?» — отметил он.

Нетаньяху добавил, что в иранском обществе, по его утверждению, также используется его давнее прозвище — «Биби», а некоторые жители называют его «дорогой Биби» (Bibi joon).

Упоминания о переименовании улиц и роли США

В том же интервью премьер Израиля заявил, что, по его информации, в Иране якобы переименовывают улицы и в честь американского президента, который «возглавляет борьбу» против Тегерана.

При этом он отметил, что такие инициативы, по его словам, могут пресекаться со стороны Корпуса стражей исламской революции — Корпус стражей исламской революции, который, как он утверждает, контролирует подобные процессы внутри страны.

Прозвище «Биби» и его происхождение

Прозвище «Биби» давно закрепилось за Нетаньяху и используется как в СМИ, так и в политической среде.

По одной из версий, так его называли в семье с детства. По другой — прозвище появилось во время его обучения в США. Со временем оно стало широко известным и используется в международной политической риторике.

Контекст заявлений о конфликте с Ираном

В том же интервью израильский премьер заявил, что противостояние с Ираном продолжается. По его словам, у Тегерана остаются запасы обогащённого урана и другие элементы ядерной программы, которые, как он считает, представляют угрозу.

Нетаньяху также обвинил Иран в поддержке союзных вооружённых групп и развитии программы баллистических ракет, подчеркнув, что ситуация остаётся напряжённой.