Температура воды в Каспийском море
11.05.2026, 13:01

Ольга Зуева показала редкие фото с дочерью от Данилы Козловского

Новости Мира 0 491

Актриса Ольга Зуева поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами с дочерью Одой-Валентиной, рожденной в отношениях с актером Данилой Козловским, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: _olyazueva/Instagram

Новые фотографии появились на странице артистки в Instagram, принадлежащем компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Публикация была приурочена к Международному дню матери.

На одном из снимков Зуева держит дочь на руках на фоне цветущей сакуры. При этом лицо девочки актриса традиционно предпочла скрыть с помощью стикера. Также в публикации появился архивный кадр, сделанный в первые месяцы жизни ребенка.

Поклонники обратили внимание, что Ода-Валентина заметно подросла, а сама публикация получилась особенно теплой и личной. Ольга Зуева крайне редко показывает дочь в социальных сетях и почти не делится подробностями семейной жизни, поэтому новые фото быстро привлекли внимание пользователей.

История отношений Козловского и Зуевой

Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться еще в 2015 году. Их отношения долгое время считались одними из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. В 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем Ода-Валентина.

Однако практически сразу после рождения ребенка стало известно о расставании актеров. Позже Козловский публично признавался, что считает себя виновным в разрыве отношений. В одном из интервью артист говорил, что поступил по отношению к Зуевой «гадко», и не скрывал сожаления из-за произошедшего.

Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили нормальные отношения ради дочери. Сейчас Ода-Валентина живет вместе с матерью в США, однако Зуева не препятствует общению девочки с отцом.

Как дочь изменила Данилу Козловского

Сам Данила Козловский не раз говорил, что рождение дочери сильно повлияло на его взгляды на жизнь. По словам актера, появление ребенка заставило его иначе относиться ко многим ситуациям и пересмотреть собственные приоритеты.

Артист старается проводить время с дочерью при любой возможности, несмотря на занятость и проживание в разных странах. При этом личную жизнь Козловский и Зуева предпочитают не афишировать, из-за чего любые семейные публикации неизменно вызывают повышенный интерес у поклонников.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь