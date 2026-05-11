Ольга Зуева показала редкие фото с дочерью от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами с дочерью Одой-Валентиной, рожденной в отношениях с актером Данилой Козловским, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Новые фотографии появились на странице артистки в Instagram, принадлежащем компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Публикация была приурочена к Международному дню матери.
На одном из снимков Зуева держит дочь на руках на фоне цветущей сакуры. При этом лицо девочки актриса традиционно предпочла скрыть с помощью стикера. Также в публикации появился архивный кадр, сделанный в первые месяцы жизни ребенка.
Поклонники обратили внимание, что Ода-Валентина заметно подросла, а сама публикация получилась особенно теплой и личной. Ольга Зуева крайне редко показывает дочь в социальных сетях и почти не делится подробностями семейной жизни, поэтому новые фото быстро привлекли внимание пользователей.
Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться еще в 2015 году. Их отношения долгое время считались одними из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. В 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем Ода-Валентина.
Однако практически сразу после рождения ребенка стало известно о расставании актеров. Позже Козловский публично признавался, что считает себя виновным в разрыве отношений. В одном из интервью артист говорил, что поступил по отношению к Зуевой «гадко», и не скрывал сожаления из-за произошедшего.
Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили нормальные отношения ради дочери. Сейчас Ода-Валентина живет вместе с матерью в США, однако Зуева не препятствует общению девочки с отцом.
Сам Данила Козловский не раз говорил, что рождение дочери сильно повлияло на его взгляды на жизнь. По словам актера, появление ребенка заставило его иначе относиться ко многим ситуациям и пересмотреть собственные приоритеты.
Артист старается проводить время с дочерью при любой возможности, несмотря на занятость и проживание в разных странах. При этом личную жизнь Козловский и Зуева предпочитают не афишировать, из-за чего любые семейные публикации неизменно вызывают повышенный интерес у поклонников.
Комментарии0 комментарий(ев)