Ольга Зуева показала редкие фото с дочерью от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами с дочерью Одой-Валентиной, рожденной в отношениях с актером Данилой Козловским, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Новые фотографии появились на странице артистки в Instagram, принадлежащем компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Публикация была приурочена к Международному дню матери.

На одном из снимков Зуева держит дочь на руках на фоне цветущей сакуры. При этом лицо девочки актриса традиционно предпочла скрыть с помощью стикера. Также в публикации появился архивный кадр, сделанный в первые месяцы жизни ребенка.

Поклонники обратили внимание, что Ода-Валентина заметно подросла, а сама публикация получилась особенно теплой и личной. Ольга Зуева крайне редко показывает дочь в социальных сетях и почти не делится подробностями семейной жизни, поэтому новые фото быстро привлекли внимание пользователей.

История отношений Козловского и Зуевой

Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться еще в 2015 году. Их отношения долгое время считались одними из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. В 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем Ода-Валентина.

Однако практически сразу после рождения ребенка стало известно о расставании актеров. Позже Козловский публично признавался, что считает себя виновным в разрыве отношений. В одном из интервью артист говорил, что поступил по отношению к Зуевой «гадко», и не скрывал сожаления из-за произошедшего.

Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные сохранили нормальные отношения ради дочери. Сейчас Ода-Валентина живет вместе с матерью в США, однако Зуева не препятствует общению девочки с отцом.

Как дочь изменила Данилу Козловского

Сам Данила Козловский не раз говорил, что рождение дочери сильно повлияло на его взгляды на жизнь. По словам актера, появление ребенка заставило его иначе относиться ко многим ситуациям и пересмотреть собственные приоритеты.

Артист старается проводить время с дочерью при любой возможности, несмотря на занятость и проживание в разных странах. При этом личную жизнь Козловский и Зуева предпочитают не афишировать, из-за чего любые семейные публикации неизменно вызывают повышенный интерес у поклонников.