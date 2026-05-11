Тёмная страница семьи «Терминатора»: кем был отец Арнольда Шварценеггера

История семьи Арнольда Шварценеггера связана с непростой страницей европейской истории: его отец Густав Шварценеггер служил в структурах нацистской Германии во время Второй мировой войны и участвовал в полицейских операциях на оккупированных территориях, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Отец «Терминатора»: кто такой Густав Шварценеггер

Отец голливудского актёра Арнольда Шварценеггера — Густав Шварценеггер — родился 17 сентября 1907 года в Австро-Венгрии. Его молодость пришлась на период политических потрясений в Европе, а взрослая жизнь — на годы становления нацистского режима.

По данным исторических материалов, он подал заявку на вступление в Национал-социалистическую партию ещё до аннексии Австрии, однако официально был принят позже, в 1941 году.

Служба в вермахте и участие в оккупационных операциях

В ноябре 1939 года Густав Шварценеггер был призван в вермахт и стал служить в структурах военной полиции. Его служба проходила в ряде европейских стран, включая Польшу, Францию и Бельгию.

Позднее он был направлен на Восточный фронт, где участвовал в операциях на оккупированных советских территориях, в том числе в период блокады Ленинграда.

Военная жандармерия, в которой он служил, занималась контролем тыловых зон: поиском дезертиров, подавлением сопротивления и «зачистками» территорий, где действовали партизанские отряды.

«Цепные псы» вермахта и их функции

Военных полицейских в вермахте иногда неофициально называли «цепными псами» из-за характерного знака отличия — металлической бляхи, носимой на шее, которая делала их заметными на расстоянии.

В прифронтовых районах такие подразделения выполняли карательно-контрольные функции. В их задачи входило поддержание дисциплины среди солдат, выявление дезертиров и проведение оперативных действий в тылу.

Награды, ранение и послевоенная жизнь

За время службы Густав Шварценеггер был награждён Железным крестом I и II степени. По некоторым данным, он также получил ранение во время боевых действий против партизанских формирований.

После окончания войны он вернулся в Австрию, где некоторое время работал в почтовой службе. Несмотря на наличие военных наград и службу в структурах вермахта, официальных обвинений в военных преступлениях ему предъявлено не было.

Позднее он вновь поступил на службу в полицию и занял должность начальника жандармерии в городе Вайце.

Семейная жизнь и воспоминания сына

В своих мемуарах Арнольд Шварценеггер писал, что отец производил противоречивое впечатление: с одной стороны, мог быть спокойным и доброжелательным человеком, с другой — проявлял вспышки агрессии в семье.

Актёр отмечал, что поведение отца временами казалось ему непредсказуемым и тяжёлым для восприятия.

Густав Шварценеггер умер в 1972 году от инсульта, не раскрыв подробностей своей военной службы и обстоятельств получения наград.