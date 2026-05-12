18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 10:21

Неожиданный секрет французов: когда на самом деле нужно есть сыр

Новости Мира 0 332

Во Франции сыр считается не десертом и не закуской, а отдельной частью ужина. Эта гастрономическая традиция, которой французы следуют десятилетиями, связана не только с этикетом, но и с особенностями пищеварения, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему французы никогда не оставляют сыр «на сладкое»

Классический французский ужин давно превратился в настоящий ритуал. После закуски и основного блюда на столе появляется сырная тарелка, и только затем — легкий десерт. Иногда сыр и вовсе становится финальной точкой трапезы.

Во Франции подобная последовательность считается частью культуры питания. Сыр здесь не воспринимают как дополнение к сладкому или быстрый перекус перед едой. Напротив, французы уверены: неправильное сочетание сыра с десертами способно перегрузить пищеварение и испортить впечатление даже от самого качественного продукта.

Гастрономическая традиция получила распространение не случайно. По мнению сторонников такого подхода, сыр лучше усваивается именно после основного блюда, когда организм уже подготовлен к перевариванию более плотной пищи.

Что происходит, если есть сыр после сладкого

Специалисты по питанию объясняют: сочетание жирного сыра и большого количества сахара действительно может вызывать неприятные ощущения. После пирожных, тортов или сладкой выпечки в желудок поступает большое количество быстрых углеводов, а затем — насыщенные жиры и белки.

Из-за этого пищеварение замедляется, появляется чувство тяжести, вздутие и дискомфорт. Особенно часто подобная реакция возникает после поздних ужинов, когда организм работает медленнее.

Французская традиция предполагает обратный порядок: сначала основное блюдо, затем немного сыра, а сладкое — в минимальном количестве либо вовсе без него. Такой подход помогает дольше сохранять чувство сытости и избегать резких скачков аппетита.

Почему француженки любят сыр и не боятся фигуры

Во французской кухне особое место занимают бри, камамбер, рокфор, комте и грюйер. Эти сорта содержат белок, кальций и витамин А, который важен для обновления клеток кожи.

Кроме того, сыр дает длительное насыщение благодаря казеину — молочному белку, который переваривается медленно. Именно поэтому после сырной тарелки человеку реже хочется перекусывать сладостями или фастфудом.

Сторонники французской системы питания уверены: дело не только в самих продуктах, но и в умеренности. Во Франции редко едят сыр огромными порциями, сочетая его с вареньем, сладким чаем или выпечкой. Чаще всего это несколько небольших кусочков, которые подаются отдельно и воспринимаются как самостоятельное блюдо.

Французский ритуал, который повторяют по всему миру

Сегодня традиция подавать сыр перед десертом стала популярна далеко за пределами Франции. Многие рестораны высокой кухни придерживаются именно такой последовательности подачи блюд.

Диетологи также отмечают, что умеренное употребление качественного сыра действительно может стать частью сбалансированного рациона. Главное правило — не смешивать его с избытком сахара и не превращать сырную тарелку в тяжелый поздний перекус.

Поэтому французский подход к ужину выглядит не просто красивым элементом этикета, а продуманной системой питания, в которой важны не только продукты, но и порядок их употребления.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь