18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 12:05

Магазины зарабатывают на нашей невнимательности: 8 товаров за которые мы платим больше

Новости Мира 0 386

Эксперты отмечают, что часть повседневных покупок в магазинах обходится дороже реальной стоимости из-за маркетинговых уловок и упаковки. Чаще всего переплата незаметна для покупателей и воспринимается как норма. В список таких товаров входят продукты и услуги, на которых торговые сети зарабатывают за счёт привычек и невнимательности людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на politcentr.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Магазины и супермаркеты используют различные маркетинговые приёмы, благодаря которым покупатели нередко тратят больше, чем планировали. Часть товаров имеет высокую наценку не из-за качества, а из-за упаковки, бренда или формата продажи.

Эксперты выделяют несколько категорий товаров, на которых чаще всего происходит переплата.

1. Нарезка

 Наценка за нарезку обычно составляет 30–60%, а в некоторых случаях и выше.

2. Фасованные специи в красивых баночках

Многие переплачивают за паприку, смеси перцев и другие приправы в стильных «премиум»-баночках. Аналогичные специи в простых пакетиках стоят в 3–5 раз дешевле. Вкус при этом абсолютно одинаковый. Вы платите не за продукт, а за красивую упаковку.

3. Готовые салаты из кулинарии

Оливье, «Селёдка под шубой», салат с крабовыми палочками — классика переплат.  К тому же в магазинных салатах обычно много майонеза и соли, а качественных продуктов минимум — производитель старается максимально снизить себестоимость.

4. Порционные упаковки

Маленькие пачки сливочного масла, йогурты по 100 граммов, соки в мини-коробочках. За удобство формата мы переплачиваем в 2–3 раза. Достаточно сравнить цену за килограмм или литр — разница сразу становится очевидной.

5. Очищенные и нарезанные овощи

Очищенная морковь в пакете, нарезанная тыква, готовые смеси для супа — удобно, но дорого. Такая морковь стоит в 3–4 раза дороже обычной. Вы платите за несколько минут чужого труда.

6. Маринованное мясо

Курица или свинина в готовом маринаде в красивом лотке — ещё один способ оставить больше денег в магазине. Сам маринад (масло, соль, специи и немного уксуса) стоит копейки. Кроме того, в таких упаковках нередко скрывают мясо с истекающим сроком годности: маринад хорошо маскирует запах и внешний вид.

7. Брендовая вода

Красивая бутылка, модное название и история про «горный источник» отлично работают на продажи. На деле в большинстве случаев это обычная очищенная водопроводная вода.  Состав один — H₂O. Вы платите за этикетку и маркетинг.

8. Готовые завтраки и каши быстрого приготовления

Овсянка в пакетиках с «клубникой», каши за три минуты, мюсли с ягодами. Цена за килограмм такого продукта в 4–6 раз выше обычных хлопьев. При этом в составе часто больше сахара и ароматизаторов, чем настоящих ягод. Обычная овсянка варится 10 минут, стоит значительно дешевле и не содержит лишних добавок.

Полезная привычка: всегда смотрите цену за килограмм (или литр), а не за упаковку, и выбирайте максимально простой вариант продукта. Экономия за месяц может оказаться очень ощутимой.

 

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь