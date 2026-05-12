Магазины зарабатывают на нашей невнимательности: 8 товаров за которые мы платим больше

Эксперты отмечают, что часть повседневных покупок в магазинах обходится дороже реальной стоимости из-за маркетинговых уловок и упаковки. Чаще всего переплата незаметна для покупателей и воспринимается как норма. В список таких товаров входят продукты и услуги, на которых торговые сети зарабатывают за счёт привычек и невнимательности людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на politcentr.ru.

Магазины и супермаркеты используют различные маркетинговые приёмы, благодаря которым покупатели нередко тратят больше, чем планировали. Часть товаров имеет высокую наценку не из-за качества, а из-за упаковки, бренда или формата продажи.

Эксперты выделяют несколько категорий товаров, на которых чаще всего происходит переплата.

1. Нарезка

Наценка за нарезку обычно составляет 30–60%, а в некоторых случаях и выше.

2. Фасованные специи в красивых баночках

Многие переплачивают за паприку, смеси перцев и другие приправы в стильных «премиум»-баночках. Аналогичные специи в простых пакетиках стоят в 3–5 раз дешевле. Вкус при этом абсолютно одинаковый. Вы платите не за продукт, а за красивую упаковку.

3. Готовые салаты из кулинарии

Оливье, «Селёдка под шубой», салат с крабовыми палочками — классика переплат. К тому же в магазинных салатах обычно много майонеза и соли, а качественных продуктов минимум — производитель старается максимально снизить себестоимость.

4. Порционные упаковки

Маленькие пачки сливочного масла, йогурты по 100 граммов, соки в мини-коробочках. За удобство формата мы переплачиваем в 2–3 раза. Достаточно сравнить цену за килограмм или литр — разница сразу становится очевидной.

5. Очищенные и нарезанные овощи

Очищенная морковь в пакете, нарезанная тыква, готовые смеси для супа — удобно, но дорого. Такая морковь стоит в 3–4 раза дороже обычной. Вы платите за несколько минут чужого труда.

6. Маринованное мясо

Курица или свинина в готовом маринаде в красивом лотке — ещё один способ оставить больше денег в магазине. Сам маринад (масло, соль, специи и немного уксуса) стоит копейки. Кроме того, в таких упаковках нередко скрывают мясо с истекающим сроком годности: маринад хорошо маскирует запах и внешний вид.

7. Брендовая вода

Красивая бутылка, модное название и история про «горный источник» отлично работают на продажи. На деле в большинстве случаев это обычная очищенная водопроводная вода. Состав один — H₂O. Вы платите за этикетку и маркетинг.

8. Готовые завтраки и каши быстрого приготовления

Овсянка в пакетиках с «клубникой», каши за три минуты, мюсли с ягодами. Цена за килограмм такого продукта в 4–6 раз выше обычных хлопьев. При этом в составе часто больше сахара и ароматизаторов, чем настоящих ягод. Обычная овсянка варится 10 минут, стоит значительно дешевле и не содержит лишних добавок.

Полезная привычка: всегда смотрите цену за килограмм (или литр), а не за упаковку, и выбирайте максимально простой вариант продукта. Экономия за месяц может оказаться очень ощутимой.