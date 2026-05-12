В Москве найден мертвым бывший главный редактор «Эха планеты»

В Москве найден мертвым бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. Мужчине было 90 лет. Обстоятельства его смерти устанавливаются, предварительно рассматривается версия несчастного случая, сообщает Lada.kz.
Как сообщает MK.ru, трагический инцидент произошел днем 12 мая. Пожилого мужчину обнаружили под окнами жилого дома на улице Крупской, где он проживал.
На место были вызваны экстренные службы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальные выводы о причинах гибели пока не представлены.
Валентин Василец был известным журналистом-международником и долгие годы работал в системе ИТАР-ТАСС. Он считался одним из опытных представителей советской и российской журналистики.
В конце 1990-х годов он возглавлял журнал «Эхо планеты», который специализировался на международной повестке и аналитических материалах.
Издание выходило с 1988 по 2014 год и освещало широкий круг тем, включая мировую политику, экономику, финансы, культуру и спорт. Журнал долгое время оставался одним из заметных источников международной информации в российском медиапространстве.
Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова. Ему было 88 лет.
Александров получил известность благодаря ролям в советских фильмах, среди которых «Мы из джаза» и «Экипаж». По данным СМИ, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Артист скончался 8 мая в своей квартире в Москве.
