В Москве найден мертвым бывший главный редактор «Эха планеты»

В Москве найден мертвым бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. Мужчине было 90 лет. Обстоятельства его смерти устанавливаются, предварительно рассматривается версия несчастного случая, сообщает Lada.kz.

Тело нашли у жилого дома

Как сообщает MK.ru, трагический инцидент произошел днем 12 мая. Пожилого мужчину обнаружили под окнами жилого дома на улице Крупской, где он проживал.

На место были вызваны экстренные службы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальные выводы о причинах гибели пока не представлены.

Биография и профессиональный путь

Валентин Василец был известным журналистом-международником и долгие годы работал в системе ИТАР-ТАСС. Он считался одним из опытных представителей советской и российской журналистики.

В конце 1990-х годов он возглавлял журнал «Эхо планеты», который специализировался на международной повестке и аналитических материалах.

Издание выходило с 1988 по 2014 год и освещало широкий круг тем, включая мировую политику, экономику, финансы, культуру и спорт. Журнал долгое время оставался одним из заметных источников международной информации в российском медиапространстве.

Контекст: ранее сообщалось о других потерях в культурной среде

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова. Ему было 88 лет.

Александров получил известность благодаря ролям в советских фильмах, среди которых «Мы из джаза» и «Экипаж». По данным СМИ, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Артист скончался 8 мая в своей квартире в Москве.