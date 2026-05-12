18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 14:12

Раскрыт самый продаваемый телефон в истории

Новости Мира 0 345

Стало известно, какой телефон стал самым продаваемым в истории: абсолютным рекордсменом оказался кнопочный Nokia 1100, обогнавший даже современные смартфоны Apple, сообщает Lada.kz со ссылкой на BGR.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мировой рынок мобильных устройств за последние десятилетия пережил несколько технологических эпох, однако абсолютный рекорд по продажам принадлежит вовсе не современному смартфону. Как сообщает BGR, самым продаваемым телефоном за всю историю стал классический кнопочный Nokia 1100.

Легенда начала 2000-х: миллионы продаж по всему миру

Телефон, выпущенный в 2003 году, стал настоящим феноменом массового рынка. По данным журналистов, Nokia 1100 разошёлся тиражом около 250 миллионов экземпляров, что до сих пор остаётся недосягаемым результатом для конкурентов.

Устройство отличалось предельной простотой: базовые функции связи, долговечный корпус и высокая автономность сделали его особенно популярным в странах с развивающейся инфраструктурой связи.

Вслед за лидером: близкие результаты Nokia и Apple

Вторую строчку в рейтинге занимает ещё один продукт финского бренда — Nokia 1110, который был представлен в 2005 году и был продан тиражом около 248 миллионов устройств.

Третье место неожиданно занимает уже смартфонная эпоха — модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus, суммарные продажи которых составили примерно 224 миллиона экземпляров.

Таким образом, даже самые массовые смартфоны Apple не смогли обогнать показатели кнопочных телефонов начала 2000-х.

Почему смартфоны не смогли обойти кнопочные телефоны

Эксперты отмечают, что лидерство старых моделей объясняется особенностями рынка того времени. В начале 2000-х конкуренция была значительно ниже: основными игроками выступали Nokia, Motorola, Sony и BlackBerry, а выбор устройств был ограничен.

Кроме того, ключевым фактором стала цена. Например, Nokia 1100 продавался примерно за 100 долларов, тогда как популярный в тот период Motorola Razr V3 стоил около 450 долларов, что делало массовый продукт Nokia значительно доступнее.

Почему Nokia оставалась в лидерах даже после появления iPhone

Несмотря на революцию смартфонов, кнопочные телефоны Nokia продолжали использоваться ещё много лет. Даже после выхода первых iPhone значительная часть пользователей не спешила переходить на сенсорные устройства.

По данным материала, в 2011 году только в Африке оставалось около 50 миллионов активных пользователей Nokia 1100, что подтверждает долговечность и массовость модели.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь