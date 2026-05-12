Раскрыт самый продаваемый телефон в истории

Стало известно, какой телефон стал самым продаваемым в истории: абсолютным рекордсменом оказался кнопочный Nokia 1100, обогнавший даже современные смартфоны Apple, сообщает Lada.kz со ссылкой на BGR.

Мировой рынок мобильных устройств за последние десятилетия пережил несколько технологических эпох, однако абсолютный рекорд по продажам принадлежит вовсе не современному смартфону. Как сообщает BGR, самым продаваемым телефоном за всю историю стал классический кнопочный Nokia 1100.

Легенда начала 2000-х: миллионы продаж по всему миру

Телефон, выпущенный в 2003 году, стал настоящим феноменом массового рынка. По данным журналистов, Nokia 1100 разошёлся тиражом около 250 миллионов экземпляров, что до сих пор остаётся недосягаемым результатом для конкурентов.

Устройство отличалось предельной простотой: базовые функции связи, долговечный корпус и высокая автономность сделали его особенно популярным в странах с развивающейся инфраструктурой связи.

Вслед за лидером: близкие результаты Nokia и Apple

Вторую строчку в рейтинге занимает ещё один продукт финского бренда — Nokia 1110, который был представлен в 2005 году и был продан тиражом около 248 миллионов устройств.

Третье место неожиданно занимает уже смартфонная эпоха — модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus, суммарные продажи которых составили примерно 224 миллиона экземпляров.

Таким образом, даже самые массовые смартфоны Apple не смогли обогнать показатели кнопочных телефонов начала 2000-х.

Почему смартфоны не смогли обойти кнопочные телефоны

Эксперты отмечают, что лидерство старых моделей объясняется особенностями рынка того времени. В начале 2000-х конкуренция была значительно ниже: основными игроками выступали Nokia, Motorola, Sony и BlackBerry, а выбор устройств был ограничен.

Кроме того, ключевым фактором стала цена. Например, Nokia 1100 продавался примерно за 100 долларов, тогда как популярный в тот период Motorola Razr V3 стоил около 450 долларов, что делало массовый продукт Nokia значительно доступнее.

Почему Nokia оставалась в лидерах даже после появления iPhone

Несмотря на революцию смартфонов, кнопочные телефоны Nokia продолжали использоваться ещё много лет. Даже после выхода первых iPhone значительная часть пользователей не спешила переходить на сенсорные устройства.

По данным материала, в 2011 году только в Африке оставалось около 50 миллионов активных пользователей Nokia 1100, что подтверждает долговечность и массовость модели.