Мужчина поместил свое фото на билборд, чтобы найти жену — и это сработало

Житель США, прославившийся необычным способом поиска спутницы жизни через билборд, в итоге действительно нашел любовь и сделал предложение девушке, с которой познакомился в приложении для знакомств, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Необычный способ знакомства, который привлек внимание

В американском городе Асеншена (США) история 35-летнего Джеффа Сигера привлекла внимание пользователей соцсетей и местных СМИ. Мужчина решил подойти к поиску жены максимально нестандартно — он разместил собственное фото на рекламном билборде и открыто заявил о своем статусе «самого завидного холостяка города».

На плакате была размещена и ироничная подпись: «Одинокая женщина? Вот тебе знак! Встречайся с Джеффом». Такая самопрезентация должна была привлечь внимание потенциальных кандидаток и выделить его среди других одиноких мужчин.

Любовь пришла не с улицы, а из приложения

Несмотря на громкую рекламную кампанию, судьбоносное знакомство произошло иначе. Сигер начал переписку с 32-летней Робин Каронной в приложении для знакомств. Общение быстро переросло в личную встречу, которая оказалась неожиданно долгой — первое свидание пары длилось около 12 часов.

Интересно, что именно на этом свидании женщина узнала, что перед ней тот самый мужчина с билборда, о котором говорили местные новости. Однако это не стало сюрпризом, который бы оттолкнул ее — наоборот, знакомство только укрепило интерес.

Совместная жизнь и общие увлечения

После первой встречи отношения начали развиваться стремительно. Пара стала проводить много времени вместе, посещая концерты, отправляясь в походы и участвуя в различных мероприятиях. Также они совершили несколько совместных автомобильных путешествий.

По словам Робин Каронны, на нее особенно произвели впечатление целеустремленность и предпринимательский характер Сигера. Это стало одной из причин, по которой отношения быстро перешли на серьезный уровень.

Предложение и новый билборд

Спустя всего несколько месяцев отношений Джефф Сигер решил сделать следующий шаг и предложил возлюбленной выйти за него замуж. Он отметил, что практически сразу понял — встретил «своего человека».

Объявить о помолвке мужчина вновь решил публично и в привычном для себя формате — через билборд. На этот раз на рекламной конструкции он сообщил, что больше не является холостяком, и добавил совместные фотографии с невестой.