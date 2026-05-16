Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.05.2026, 10:16

Мужчина поместил свое фото на билборд, чтобы найти жену — и это сработало

Новости Мира

Житель США, прославившийся необычным способом поиска спутницы жизни через билборд, в итоге действительно нашел любовь и сделал предложение девушке, с которой познакомился в приложении для знакомств, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom
Необычный способ знакомства, который привлек внимание

В американском городе Асеншена (США) история 35-летнего Джеффа Сигера привлекла внимание пользователей соцсетей и местных СМИ. Мужчина решил подойти к поиску жены максимально нестандартно — он разместил собственное фото на рекламном билборде и открыто заявил о своем статусе «самого завидного холостяка города».

На плакате была размещена и ироничная подпись: «Одинокая женщина? Вот тебе знак! Встречайся с Джеффом». Такая самопрезентация должна была привлечь внимание потенциальных кандидаток и выделить его среди других одиноких мужчин.

Любовь пришла не с улицы, а из приложения

Несмотря на громкую рекламную кампанию, судьбоносное знакомство произошло иначе. Сигер начал переписку с 32-летней Робин Каронной в приложении для знакомств. Общение быстро переросло в личную встречу, которая оказалась неожиданно долгой — первое свидание пары длилось около 12 часов.

Интересно, что именно на этом свидании женщина узнала, что перед ней тот самый мужчина с билборда, о котором говорили местные новости. Однако это не стало сюрпризом, который бы оттолкнул ее — наоборот, знакомство только укрепило интерес.

Совместная жизнь и общие увлечения

После первой встречи отношения начали развиваться стремительно. Пара стала проводить много времени вместе, посещая концерты, отправляясь в походы и участвуя в различных мероприятиях. Также они совершили несколько совместных автомобильных путешествий.

По словам Робин Каронны, на нее особенно произвели впечатление целеустремленность и предпринимательский характер Сигера. Это стало одной из причин, по которой отношения быстро перешли на серьезный уровень.

Предложение и новый билборд

Спустя всего несколько месяцев отношений Джефф Сигер решил сделать следующий шаг и предложил возлюбленной выйти за него замуж. Он отметил, что практически сразу понял — встретил «своего человека».

Объявить о помолвке мужчина вновь решил публично и в привычном для себя формате — через билборд. На этот раз на рекламной конструкции он сообщил, что больше не является холостяком, и добавил совместные фотографии с невестой.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь