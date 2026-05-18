Три сестры из Бразилии удивили мир: их суммарный возраст превысил 300 лет

В Бразилии зафиксирован редкий случай семейного долголетия — три родные сестры суммарно прожили более 300 лет и могут считаться одними из самых возрастных сестер в мире, сообщает Lada.kz.

Уникальный случай, зафиксированный исследователями

В Бразилии были обнаружены три сестры, возраст которых привлек внимание специалистов по долгожителям. Информацию о них представила организация LongeviQuest, занимающаяся изучением людей, достигших рекордного возраста.

Речь идет о Левит де Деус Нунес, Зораиде де Деус Мота и Зулине де Деус Нунес. Их возраст составляет 108, 104 и 103 года соответственно. Все три женщины родились и выросли в сельском регионе Бразилии в семье, где воспитывались восемь детей.

Старшая сестра и опора семьи

108-летняя Левит де Деус Нунес с ранних лет взяла на себя значительную часть забот о семье. Она помогала воспитывать младших братьев и сестер, а позже участвовала в уходе за племянниками.

В более зрелом возрасте женщина работала около 15 лет на телевидении, где участвовала в съемках массовых сцен. Несмотря на возраст, Левит сохраняет ясность мышления, хотя сейчас прикована к постели. Одним из ее главных увлечений остается чтение.

Жизнь, посвященная профессии и семье

104-летняя Зораида де Деус Мота выбрала путь образования и медицины. Она получила профессию учительницы, а затем окончила школу медсестер и связала свою жизнь с медицинской сферой.

Позже она вышла замуж и стала матерью пятерых детей. В ее жизни были серьезные испытания: развод и утрата двух детей. Несмотря на это, женщина смогла сохранить внутреннюю устойчивость и продолжает жить в окружении семьи, находясь рядом с дочерью.

Сила характера и труд во имя детей

103-летняя Зулина де Деус Нунес также прожила насыщенную и непростую жизнь. Она стала матерью шестерых детей и после развода взяла на себя полную ответственность за их воспитание и обеспечение.

Чтобы дать детям образование, Зулина занималась продажей вышивки на улицах. Благодаря ее усилиям все дети получили возможность учиться. Несмотря на возраст, она продолжает вести домашнее хозяйство и самостоятельно готовить для своей семьи.

Семейное долголетие и редкое единство

По словам исследователей, уникальность этих сестер заключается не только в их рекордном возрасте, но и в прочных семейных связях. Несмотря на испытания, трудности и жизненные потери, они сохранили близость и поддержку друг друга.

Специалисты отмечают, что подобные случаи крайне редки и представляют интерес для изучения факторов долголетия — как генетических, так и социальных.