18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 11:06

Три сестры из Бразилии удивили мир: их суммарный возраст превысил 300 лет

Новости Мира 0 291

В Бразилии зафиксирован редкий случай семейного долголетия — три родные сестры суммарно прожили более 300 лет и могут считаться одними из самых возрастных сестер в мире, сообщает Lada.kz. 

Фото: longeviquest
Фото: longeviquest

Уникальный случай, зафиксированный исследователями

В Бразилии были обнаружены три сестры, возраст которых привлек внимание специалистов по долгожителям. Информацию о них представила организация LongeviQuest, занимающаяся изучением людей, достигших рекордного возраста.

Речь идет о Левит де Деус Нунес, Зораиде де Деус Мота и Зулине де Деус Нунес. Их возраст составляет 108, 104 и 103 года соответственно. Все три женщины родились и выросли в сельском регионе Бразилии в семье, где воспитывались восемь детей.

Старшая сестра и опора семьи

108-летняя Левит де Деус Нунес с ранних лет взяла на себя значительную часть забот о семье. Она помогала воспитывать младших братьев и сестер, а позже участвовала в уходе за племянниками.

В более зрелом возрасте женщина работала около 15 лет на телевидении, где участвовала в съемках массовых сцен. Несмотря на возраст, Левит сохраняет ясность мышления, хотя сейчас прикована к постели. Одним из ее главных увлечений остается чтение.

Жизнь, посвященная профессии и семье

104-летняя Зораида де Деус Мота выбрала путь образования и медицины. Она получила профессию учительницы, а затем окончила школу медсестер и связала свою жизнь с медицинской сферой.

Позже она вышла замуж и стала матерью пятерых детей. В ее жизни были серьезные испытания: развод и утрата двух детей. Несмотря на это, женщина смогла сохранить внутреннюю устойчивость и продолжает жить в окружении семьи, находясь рядом с дочерью.

Сила характера и труд во имя детей

103-летняя Зулина де Деус Нунес также прожила насыщенную и непростую жизнь. Она стала матерью шестерых детей и после развода взяла на себя полную ответственность за их воспитание и обеспечение.

Чтобы дать детям образование, Зулина занималась продажей вышивки на улицах. Благодаря ее усилиям все дети получили возможность учиться. Несмотря на возраст, она продолжает вести домашнее хозяйство и самостоятельно готовить для своей семьи.

Семейное долголетие и редкое единство

По словам исследователей, уникальность этих сестер заключается не только в их рекордном возрасте, но и в прочных семейных связях. Несмотря на испытания, трудности и жизненные потери, они сохранили близость и поддержку друг друга.

Специалисты отмечают, что подобные случаи крайне редки и представляют интерес для изучения факторов долголетия — как генетических, так и социальных.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь